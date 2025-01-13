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  4. ДЖОКОВИЧ: «Я не видел его игру раньше. Он удивил меня всеми своими ударами»
Australian Open
13 января 2025, 15:29 |
518
0

ДЖОКОВИЧ: «Я не видел его игру раньше. Он удивил меня всеми своими ударами»

Новак высказался о Нишеше Басаваредди после очного матча на старте Aus Open

13 января 2025, 15:29 |
518
0
ДЖОКОВИЧ: «Я не видел его игру раньше. Он удивил меня всеми своими ударами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над 19-летним Нишешем Басаваредди в матче 1-го раунда Australian Open 2025:

«Он был лучше меня на протяжении полутора сетов. Он заслужил каждую частичку аплодисментов, которые получил, когда покинул корт. Честно говоря, я никогда не видел его игру до этого. Я не знал о нем много. Такие матчи всегда сложны, когда играешь с тем, кому нечего терять. Первый матч для него на Grand Slam. Он приятно удивил меня всеми своими ударами и боевым духом в конце. Желаю ему всего наилучшего в оставшейся части его карьеры».

Также Новак высказался и о сотрудничестве с Энди Марреем, который тренирует его на АО-2025:

«Немного странно было видеть его в моем боксе у корта. Мы больше 20 лет соревновались друг с другом на высочайшем уровне. Здорово, что теперь он со мной. В середине матча он мне очень помог советом. Хорошо, что сейчас у нас появилась возможность коучинга. Когда наблюдаешь за матчем со стороны, открывается абсолютно другая перспектива. Он очень хорошо справляется, это приятный опыт. Надеюсь, на этом мы не остановимся».

Новак победил Нишеша со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:2. Во 2-м раунде Открытого чемпионата Австралии Джокович сыграет против Джейми Фарии.

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Новак Джокович Нишеш Басаваредди Энди Маррей Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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