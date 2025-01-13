СВИТОЛИНА: «Отыграла на уровне, которого было достаточно для победы»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Сораной Кырстей (6:4, 6:4) на старте Australian Open 2025:

– Элина, это был ваш первый официальный матч после операции на ноге, которая прошла всего несколько месяцев назад. Были ли волнения или опасения перед игрой относительно физического состояния?

– Немного нервничала, но когда вышла на корт, то отбросила все мысли о травме, о том, что может или не может произойти. Было очень важно для меня сосредоточиться на своей игре, что мне нужно делать на корте, на своем плане на матч. Даже когда во втором сете был момент, когда стали подкрадываться какие-то мысли, то я пыталась просто концентрироваться на своей игре. И мне удалось сделать наконец этот брейк на 4:4, в очень затяжном гейме. Поэтому я очень рада, что смогла играть очень стабильно и держать этот баланс.

– Оцените свой первый матч в сезоне. Мы видели, что был довольно высокий темп, много длительных обменов ударами. По ощущениям с вашей стороны матч был довольно уверенным, а какие ваши впечатления от поединка?

– Да, как я уже сказала, я играла достаточно ровно сегодня. Я не выступала с сентября, поэтому я очень рада, что мне удалось найти хорошую игру. Я тренировалась сейчас очень хорошо. Выставочный матч как-то не удался, но это нормально. Когда играешь с теннисисткой из топ-5, они не дают тебе времени войти в игру. Но это меня так встряхнуло, показало, что надо прибавить. И я очень рада, что сегодня отыграла на классном уровне, на уровне, которого было достаточно для победы сегодня.

– Многих удивило ваше решение сменить ракетку, которой вы играли практически всю карьеру, на малоизвестный широкому кругу бренд. Расскажите, какие характеристики вы искали в новой ракетке - это больше контроль мяча или расчет на большую мощь?

Да, много вопросов по поводу ракетки. Я очень рада нашему партнерству с Diadem Sports. Они очень-очень внимательно подошли к этому сотрудничеству, выделили мне специального человека, который собирал все те характеристики, которые я хотела. Можно сказать, он настраивал под меня ракетку, ведь даже один грамм, полграмма там играют большую роль.

Поэтому мы месяц пытались найти верный для меня баланс. Бывает, что в игре на задней линии все хорошо, а на подаче - не очень. Или подача - хорошо, а на задней линии - так себе. Поэтому я рада, что они сделали всё очень профессионально, очень-очень быстро, смогли подобрать ту ракетку, которая мне очень нравится. Она немного другая, чем та, что у меня была у Wilson, но очень важный момент, они одни из всего нескольких брендов, которые используют специальный материал внутри ракетки. Большие бренды не используют это, потому что это очень дорого. А маленькие бренды могут себе это позволить. Это очень важно для плеча, для локтя. Потому что этот материал забирает вибрацию. Это очень классно, что есть такое.

Также добавлю, что сейчас мы тоже работаем, чтобы у нас была моя личная линия. Это будет очень классный проект. Поэтому я тоже с нетерпением его жду. Очень рада, что у нас с Diadem такая классная коллаборация. Я прямо чувствую, что они делают все возможное, чтобы я хорошо ощущала себя на корте и это их очень выделяет.

– Во втором круге вы сыграете против Кэролайн Доулгайд. Вы раньше не встречались на корте. Что-то знаете о ее теннисе?

– Да, я никогда с ней не играла, никогда не тренировалась, но видела несколько раз, как она играет. То есть имею уже небольшое понимание, а дальше буду общаться с тренером. Сейчас у меня есть два дня, чтобы восстановиться физически, и также потренироваться. Главное для меня настроить все свои удары, подачу. У нее очень сильная подача, поэтому тоже на приеме нужно будет работать эффективно. Поэтому будем составлять план на матч и тренироваться согласно ему.

– Последние годы украинцы имели большую поддержку на трибунах Australian Open от нашей диаспоры. Как поддержка в этом году?

– Да, я уже сегодня видела много флагов, много украинцев на трибунах. Я очень рада, что они смогли прийти и поддержать, очень классно, что они есть. В прошлом году я встречалась с нашим сообществом, это была очень теплая встреча. Всегда, когда я приезжаю в Мельбурн, мне очень приятно, что так далеко от дома можно увидеть столько украинских флагов. Надеюсь, что еще больше людей смогут приходить и смотреть.