Возвращение легенды. Известен состав Динамо на матч против Видзева

13 января на тренировочном сборе в Турции киевское «Динамо» проведет свой третий товарищеский матч. Соперником украинской команды станет польский «Видзев» из города Лодзь.

Начало игры запланировано на 14:00 по киевскому времени.

Главный тренер «Динамо» объявил стартовый состав на матч:

«Динамо»: Моргун, Дубинчак, Биловар, Слюбик, Караваев, Ищенко, Пихаленок, Рубчинский, Брагару, Ярмоленко, Герреро.

Запас: Бущан, Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Окон, Волошин, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Тымчик, Михавко, Герич, Саленко, Михайленко, Пономаренко.