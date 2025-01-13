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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 13:31 | Обновлено 13 января 2025, 13:54
571
0

Возвращение легенды. Известен состав Динамо на матч против Видзева

Товарищеский матч начнется в 14:00 по киевскому времени

13 января 2025, 13:31 | Обновлено 13 января 2025, 13:54
571
0
Возвращение легенды. Известен состав Динамо на матч против Видзева
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

13 января на тренировочном сборе в Турции киевское «Динамо» проведет свой третий товарищеский матч. Соперником украинской команды станет польский «Видзев» из города Лодзь.

Начало игры запланировано на 14:00 по киевскому времени.

Главный тренер «Динамо» объявил стартовый состав на матч:

«Динамо»: Моргун, Дубинчак, Биловар, Слюбик, Караваев, Ищенко, Пихаленок, Рубчинский, Брагару, Ярмоленко, Герреро.

Запас: Бущан, Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Окон, Волошин, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Тымчик, Михавко, Герич, Саленко, Михайленко, Пономаренко.

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Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы стартовые составы Украинская Премьер-лига Видзев Лодзь контрольные матчи УПЛ Андрей Ярмоленко
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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