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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 13:28 | Обновлено 13 января 2025, 13:29
171
0

БАБИЧ: «Игроки пробежали 60 км. По трансферному бану вопрос решаем»

«Черноморец» проводит сборы дома, а 20 января отправится в Турцию

13 января 2025, 13:28 | Обновлено 13 января 2025, 13:29
171
0
БАБИЧ: «Игроки пробежали 60 км. По трансферному бану вопрос решаем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Одесский «Черноморец» ведет подготовку ко второй части сезона. Команда собралась 7 января и проводит интенсивные тренировки. О первом этапе тренировочных сборов и дальнейших планах рассказал главный тренер команды Александр Бабич:

«Работаем на своей учебно-тренировочной базе в Совиньоне в режиме двухразовых занятий. За предыдущие пять дней футболисты хорошо побегали, набегав уже где-то под 60 километров. Радует то, что все это время погода в Одессе более или менее хорошая – светит солнце, нет осадков. Все это только способствует нашей работе. Все, что запланировано, выполняется без каких-либо корректив, переносов или смещений. Вместе с тем готовимся к выезду на тренировочные сборы в Турцию».

«Черноморец» пока не может подписывать новых игроков. По словам Бабича, руководство клуба работает над проблемой:

«Трансферный бан? Сейчас руководство клуба занимается решением этого вопроса. Поэтому, учитывая этот обнадеживающий факт и будем ожидать приезда с целью просмотра новых футболистов, которые должны присоединиться к нам в Турции. А между тем привлекли к тренировкам с главной командой и нашу молодежь – с нами работает пятеро ребят из команды U-19.

Потенциальными новичками команды будут футболисты с паспортами других стран? Да. Их приезд именно в Турцию обусловлен разными нюансами по документам, связанными с пересечением украинской границы. Во время пребывания в Сиде мы будем пересматривать возможности легионеров в работе и контрольных матчах, после чего и будем определять их дальнейшую судьбу».

Ранее сообщалось, что стало известно, кто может пополнить «Черноморец» зимой.

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Александр Бабич Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы трансферный бан
Сергій Турчак Источник: UA-Football
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