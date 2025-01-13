БАБИЧ: «Игроки пробежали 60 км. По трансферному бану вопрос решаем»

Одесский «Черноморец» ведет подготовку ко второй части сезона. Команда собралась 7 января и проводит интенсивные тренировки. О первом этапе тренировочных сборов и дальнейших планах рассказал главный тренер команды Александр Бабич:

«Работаем на своей учебно-тренировочной базе в Совиньоне в режиме двухразовых занятий. За предыдущие пять дней футболисты хорошо побегали, набегав уже где-то под 60 километров. Радует то, что все это время погода в Одессе более или менее хорошая – светит солнце, нет осадков. Все это только способствует нашей работе. Все, что запланировано, выполняется без каких-либо корректив, переносов или смещений. Вместе с тем готовимся к выезду на тренировочные сборы в Турцию».

«Черноморец» пока не может подписывать новых игроков. По словам Бабича, руководство клуба работает над проблемой:

«Трансферный бан? Сейчас руководство клуба занимается решением этого вопроса. Поэтому, учитывая этот обнадеживающий факт и будем ожидать приезда с целью просмотра новых футболистов, которые должны присоединиться к нам в Турции. А между тем привлекли к тренировкам с главной командой и нашу молодежь – с нами работает пятеро ребят из команды U-19.

Потенциальными новичками команды будут футболисты с паспортами других стран? Да. Их приезд именно в Турцию обусловлен разными нюансами по документам, связанными с пересечением украинской границы. Во время пребывания в Сиде мы будем пересматривать возможности легионеров в работе и контрольных матчах, после чего и будем определять их дальнейшую судьбу».

Ранее сообщалось, что стало известно, кто может пополнить «Черноморец» зимой.