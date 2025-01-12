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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 21:55 | Обновлено 12 января 2025, 21:56
679
0

Стало известно, кто может пополнить Черноморец зимой

«Моряки» рассчитывают на игроков из низших лиг

12 января 2025, 21:55 | Обновлено 12 января 2025, 21:56
679
0
Стало известно, кто может пополнить Черноморец зимой
ФК Черноморец

Из года в год в одесской команде происходят кадровые изменения – как в летний трансферный период, так и в зимний. Не станет исключением и нынешний перерыв в чемпионате. Несмотря на трансферный бан, примененный в качестве наказания «Черноморца» за долги перед бывшими футболистами, тренерский штаб черно-синих ищет замену игрокам, которые в осенней части сезона не оправдали надежд.

Как стало известно из источников Sport.ua, в расположении одесской команды в Совиньоне появились двое новичков из низших лиг – 20-летний защитник Сергей Корнийчук и 21-летний полузащитник Дмитрий Иродовский.

Первый из них до приезда в Одессу защищал цвета второлигового житомирского «Полесья-2», а второй выступал в составе перволигового запорожского «Металлурга».

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» провел акцию помощи для ВСУ.

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Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ учебно-тренировочные сборы Сергей Корнийчук Дмитрий Иродовский Полесье-2 Житомир инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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