Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 16:55 | Обновлено 12 января 2025, 17:03
257
0

Черноморец провел акцию помощи для ВСУ

Когда делаются добрые дела

12 января 2025, 16:55 | Обновлено 12 января 2025, 17:03
257
0
Черноморец провел акцию помощи для ВСУ
ФК Чорноморец

Несмотря на тяжелое время войны, которую развязала россия против Украины, одесский «Черноморец» не забывает о благотворительности.

Клуб изъявил желание помочь украинским воинам, которые денно и нощно дают отпор лютому врагу на всех участках фронта.

Сегодня днем, по завершении тренировки на клубной базе в Совиньоне, «моряки» сдавали кровь для наших военных. Делали это не только футболисты главной команды, резервной U-19 и клубной академии, но и все тренеры и руководство клуба.

Как сообщил Sport.ua главный тренер «Черноморца» Александр Бабич, эта акция нашла поддержку у каждого члена команды, которому не безразличны здоровье и жизнь наших героев из ВСУ.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» определился с половиной спарринг-партнеров на турецком сборе.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вооруженные силы Украины Черноморец Одесса Александр Бабич инсайд благотворительность российско-украинская война Черноморец Одесса U-19
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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