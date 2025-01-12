Черноморец провел акцию помощи для ВСУ

Несмотря на тяжелое время войны, которую развязала россия против Украины, одесский «Черноморец» не забывает о благотворительности.

Клуб изъявил желание помочь украинским воинам, которые денно и нощно дают отпор лютому врагу на всех участках фронта.

Сегодня днем, по завершении тренировки на клубной базе в Совиньоне, «моряки» сдавали кровь для наших военных. Делали это не только футболисты главной команды, резервной U-19 и клубной академии, но и все тренеры и руководство клуба.

Как сообщил Sport.ua главный тренер «Черноморца» Александр Бабич, эта акция нашла поддержку у каждого члена команды, которому не безразличны здоровье и жизнь наших героев из ВСУ.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» определился с половиной спарринг-партнеров на турецком сборе.