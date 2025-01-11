Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец определился с половиной спарринг-партнеров на турецком сборе
Украина. Премьер лига
11 января 2025, 22:39 | Обновлено 11 января 2025, 22:47
122
0

Черноморец определился с половиной спарринг-партнеров на турецком сборе

Игровой практике «моряков» будут способствовать клубы разных стран

11 января 2025, 22:39 | Обновлено 11 января 2025, 22:47
122
0
Черноморец определился с половиной спарринг-партнеров на турецком сборе
ФК Черноморец

Как уже сообщал Sport.ua, львиную долю зимней подготовки к весенней части сезона одесский «Черноморец» проведет в Турции. Как и в прошлом году, команда Александра Бабича будет базироваться в курортном городке Сиде, где есть все условия для качественной работы, восстановления и отдыха.

На турецком Средиземноморье «моряки» планируют провести серию контрольных матчей, половина соперников в которых уже окончательно сформировалась. Через двое суток после прилета в Турцию, 22 января, «Черноморец» сыграет с представителем Косово - «Дункалини». На 26 января запланирован поединок еще с одной командой косоваров – «Дритой», а одним из спарринг-партнеров 4 февраля станет болгарская «Фратрия», где ранее работал Александр Бабич. На этот же день запланирована еще одна игра, однако имя очередного соперника одесситов пока неизвестно. Как и в двух контрольных матчах «Черноморца», которые должны состояться 30 января.

Запланированы также спарринги с одним из румынских клубов и молдовским ФК «Бельцы».

Ранее мы сообщали, что бывший голкипер одесского «Черноморца» Дмитрий Безотосный рассказал об игре в клубе в 2013 году, а также поделился мнением о премиальных за победу над «Динамо» и «Шахтером».

По теме:
«Не дает спуска». Полуфиналист молодежного Евро – про тренера Полесья
«Мне, конечно, приятно...» Кочергин прокомментировал слухи о трансфере
Ищут игроков. 16-летний форвард тренируется с основой Руха
Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Турция Дрита Фратрия Варна Бельцы инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
Футбол | 11 января 2025, 09:36 0
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ

Дмитрий Безотосный рассказал интересную историю времен запорожского «Металлурга»

Настоящий капитан. Пидручный вновь финишировал в цветочной церемонии
Биатлон | 11 января 2025, 16:25 14
Настоящий капитан. Пидручный вновь финишировал в цветочной церемонии
Настоящий капитан. Пидручный вновь финишировал в цветочной церемонии

Дмитрий продемонстрировал шестой результат

Поражение в овертайме. Известна оценка Русина за матч кубка Англии
Футбол | 11.01.2025, 21:37
Поражение в овертайме. Известна оценка Русина за матч кубка Англии
Поражение в овертайме. Известна оценка Русина за матч кубка Англии
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Бокс | 11.01.2025, 08:30
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Футбол | 11.01.2025, 07:49
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
10.01.2025, 01:11 1
Бокс
Не только Забарный. ПСЖ рискует потерять суперзвезду из-за вратаря из рф
Не только Забарный. ПСЖ рискует потерять суперзвезду из-за вратаря из рф
11.01.2025, 12:39 9
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
11.01.2025, 13:34
Футбол
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
10.01.2025, 16:30 13
Биатлон
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
10.01.2025, 07:50 18
Футбол
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
09.01.2025, 16:30 21
Биатлон
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
10.01.2025, 10:15 4
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
10.01.2025, 08:35
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем