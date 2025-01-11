Черноморец определился с половиной спарринг-партнеров на турецком сборе

Как уже сообщал Sport.ua, львиную долю зимней подготовки к весенней части сезона одесский «Черноморец» проведет в Турции. Как и в прошлом году, команда Александра Бабича будет базироваться в курортном городке Сиде, где есть все условия для качественной работы, восстановления и отдыха.

На турецком Средиземноморье «моряки» планируют провести серию контрольных матчей, половина соперников в которых уже окончательно сформировалась. Через двое суток после прилета в Турцию, 22 января, «Черноморец» сыграет с представителем Косово - «Дункалини». На 26 января запланирован поединок еще с одной командой косоваров – «Дритой», а одним из спарринг-партнеров 4 февраля станет болгарская «Фратрия», где ранее работал Александр Бабич. На этот же день запланирована еще одна игра, однако имя очередного соперника одесситов пока неизвестно. Как и в двух контрольных матчах «Черноморца», которые должны состояться 30 января.

Запланированы также спарринги с одним из румынских клубов и молдовским ФК «Бельцы».

Ранее мы сообщали, что бывший голкипер одесского «Черноморца» Дмитрий Безотосный рассказал об игре в клубе в 2013 году, а также поделился мнением о премиальных за победу над «Динамо» и «Шахтером».