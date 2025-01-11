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Украина. Премьер лига
11 января 2025, 15:42 |
235
0

Экс-вратарь УПЛ: «Динамо могло доплатить за очки, отобранные у Шахтера»

Дмитрий Безотосный рассказал о премиальных за победу над грандами чемпионата

11 января 2025, 15:42 |
235
0
Экс-вратарь УПЛ: «Динамо могло доплатить за очки, отобранные у Шахтера»
ФК Черноморец. Дмитрий Безотосный

Бывший голкипер одесского «Черноморца» Дмитрий Безотосный рассказал об игре за клуб в 2013 году, а также поделился мнением о премиальных за победу над «Динамо» и «Шахтером»:

– В 2013 году «Черноморец» вышел в финал Кубка Украины, сыграл в Суперкубке, вышел из группы Лиги Европы. Как вам это удалось?

– Весь клуб работал на этот результат. Вся команда все на базе. Даже столовая. «Днепр» в 2015 году вышел в финал Лиги Европы, а у клуба денег не было. А команда была. Мы – футболисты, мы же хотим что-то выиграть, дело не только в деньгах.

На Лигу Европы в «Черноморце» были выше премиальные, чем на УПЛ. В клубе были более высокие доходы от еврокубков. На «Шахтер» и «Динамо» премиальные тоже были повышенными. Но там, хоть 10 тысяч долларов давай, все равно много у них не выиграешь. Были разговоры, что «Динамо» могло доплатить за очки, отобранные у «Шахтера», и наоборот.

– Вы обыграли «Динамо» в Киеве в 2013-м – 2:1. За такие матчи могли доплатить?

– Вроде бы. Давали чуть больше. Клуб дал как обычно. Скорее всего, из той суммы, которую «Черноморцу» передала третья сторона, дали нам немного, – рассказал Безотосный.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Динамо Киев Шахтер Донецк Дмитрий Безотосный
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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