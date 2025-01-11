Сидорчук VS Степаненко. Экс-голкипер сборной Украины выбрал лучшего

Бывший голкипер запорожского «Металлурга» Дмитрий Безотосный, которого вызвали в сборную Украины, сравнил Сергея Сидорчука и Тараса Степаненко, которые в свое время начинали профессиональную карьеру в составе «сталеваров».

«Они одновременно выходили на поле. Степа была стена. Сергею нравилось играть свободного полузащитника, больше на атаку. Тарас играл больше столба, чтобы никуда не ходить. А Сергей был более техничным, мог непредсказуемую передачу отдать. Мог «конфетку» вырезать идеальную. Сидорчук играл повыше, в инсайдах. Вроде бы два опорника, но разные: Сергей больше играл на атаку, а Тарас – на оборону», – рассказал Безотосный.

Степаненко провел в составе «Металлурга» 83 поединка: один гол, две результативные передачи. Сидорчук сыграл за команду из Запорожья 71 матч: пять голов, восемь ассистов.

Ранее Дмитрий Безотосный рассказал, как Романа Григорчука уволили из клуба УПЛ из-за нежелания идти в баню.