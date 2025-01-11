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  4. Сидорчук VS Степаненко. Экс-голкипер сборной Украины выбрал лучшего
Украина. Премьер лига
11 января 2025, 11:46 | Обновлено 11 января 2025, 12:18
480
1

Сидорчук VS Степаненко. Экс-голкипер сборной Украины выбрал лучшего

Дмитрий Безотосный вспомнил период выступлений за запорожский «Металлург»

11 января 2025, 11:46 | Обновлено 11 января 2025, 12:18
480
1
Сидорчук VS Степаненко. Экс-голкипер сборной Украины выбрал лучшего
УАФ

Бывший голкипер запорожского «Металлурга» Дмитрий Безотосный, которого вызвали в сборную Украины, сравнил Сергея Сидорчука и Тараса Степаненко, которые в свое время начинали профессиональную карьеру в составе «сталеваров».

«Они одновременно выходили на поле. Степа была стена. Сергею нравилось играть свободного полузащитника, больше на атаку. Тарас играл больше столба, чтобы никуда не ходить. А Сергей был более техничным, мог непредсказуемую передачу отдать. Мог «конфетку» вырезать идеальную. Сидорчук играл повыше, в инсайдах. Вроде бы два опорника, но разные: Сергей больше играл на атаку, а Тарас – на оборону», – рассказал Безотосный.

Степаненко провел в составе «Металлурга» 83 поединка: один гол, две результативные передачи. Сидорчук сыграл за команду из Запорожья 71 матч: пять голов, восемь ассистов.

Ранее Дмитрий Безотосный рассказал, как Романа Григорчука уволили из клуба УПЛ из-за нежелания идти в баню.

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Дмитрий Безотосный Сергей Сидорчук Тарас Степаненко Металлург Запорожье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Lesovij7
Я что-то пропустил? Когда его вызывали в сборную? После 6 лет перерыва? Да уж, раньше сайт был получше, теперь шопопало пишут.
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