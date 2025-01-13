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Италия
13 января 2025, 12:55 | Обновлено 13 января 2025, 12:56
1372
0

«Все шло через него». В Италии оценили игру Довбика против Болонья

Артем спас «Рому» от поражения

13 января 2025, 12:55 | Обновлено 13 января 2025, 12:56
1372
0
«Все шло через него». В Италии оценили игру Довбика против Болонья
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

12 января состоялся матч 20-го тура Серии А 2024/25 между командами «Болонья» и «Рома».

Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара. Игра завершилась со счетом 2:2.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик провел на поле весь матч и голом с пенальти на 90+8 минуте спас для своей команды ничью. После игры издание Giallorossi.net оценило выступление 27-летнего футболиста:

«Великолепная работа, в первом тайме все действия «Ромы» проходили через его ноги. Очень хладнокровно реализовал пенальти на последней секунде матча».

В итоге журналисты поставили украинцу 6.5 баллов из 10 возможных.

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Рома Рим Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Болонья - Рома
Дмитро Вус Источник
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