«Все шло через него». В Италии оценили игру Довбика против Болонья
Артем спас «Рому» от поражения
12 января состоялся матч 20-го тура Серии А 2024/25 между командами «Болонья» и «Рома».
Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара. Игра завершилась со счетом 2:2.
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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик провел на поле весь матч и голом с пенальти на 90+8 минуте спас для своей команды ничью. После игры издание Giallorossi.net оценило выступление 27-летнего футболиста:
«Великолепная работа, в первом тайме все действия «Ромы» проходили через его ноги. Очень хладнокровно реализовал пенальти на последней секунде матча».
В итоге журналисты поставили украинцу 6.5 баллов из 10 возможных.
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