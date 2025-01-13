Шахтер проиграл Металлисту 1925 еще и конкуренцию за базу Emily Resort

Донецкий клуб «Шахтер» потерпел еще одно поражение от харьковского «Металлиста 1925» вне футбольного поля, сообщает ТаТоТаке.

После конкуренции между клубами из-за трансфера из «Ворсклы» молодого талантливого защитника Ильи Крупского ситуация получила новое развитие.

Шахтер планировал разместиться на базе «Руха» Emily Resort посля возвращении со сборов 16 февраля, однако действия харьковского «Металлиста 1925» повлияли на планы горняков. Согласно решению Григория Козловского, владельца Руха, верхнее поле и жилой корпус базы уже заранее были забронированы «Металлистом 1925» и пересмотреть эти договоренности невозможно.

В итоге «Шахтер» вынужден будет проводить тренировки на «Арене Львов», используя Emily Resort лишь периодически, иногда заезжая в новый корпус. «Металлист 1925» ставит целью по итогам текущего сезона вернуться из Первой лиги в УПЛ.