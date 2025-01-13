«Должен делать эту работу». Раньери прокомментировал игру Довбика

Итальянский тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал игру украинского нападающего Артема Довбика после матча 19-го тура Серии А, в котором «Болонья» сыграла вничью с «Ромой».

«Я думаю, что Артем совершенствуется от матча к матчу и все лучше узнает итальянский футбол. По сравнению с Испанией, здесь нет пространства, но он должен продолжать делать эту работу».

В матче с «Болоньей» Артем Довбик отличился голом с пенальти.

Ранее сообщалось о том, что Раньери рассказал, почему именно Довбик бил пенальти.