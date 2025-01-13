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  4. «Должен делать эту работу». Раньери прокомментировал игру Довбика
Италия
13 января 2025, 11:34 | Обновлено 13 января 2025, 12:25
819
1

«Должен делать эту работу». Раньери прокомментировал игру Довбика

Клаудио Раньери сравнил игру в Испании и Италии

13 января 2025, 11:34 | Обновлено 13 января 2025, 12:25
819
1
«Должен делать эту работу». Раньери прокомментировал игру Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Клаудио Раньери

Итальянский тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал игру украинского нападающего Артема Довбика после матча 19-го тура Серии А, в котором «Болонья» сыграла вничью с «Ромой».

«Я думаю, что Артем совершенствуется от матча к матчу и все лучше узнает итальянский футбол. По сравнению с Испанией, здесь нет пространства, но он должен продолжать делать эту работу».

В матче с «Болоньей» Артем Довбик отличился голом с пенальти.

Ранее сообщалось о том, что Раньери рассказал, почему именно Довбик бил пенальти.

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Артем Довбик Клаудио Раньери Рома Рим Болонья Болонья - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Roma News
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