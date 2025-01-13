Италия13 января 2025, 11:34 | Обновлено 13 января 2025, 12:25
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«Должен делать эту работу». Раньери прокомментировал игру Довбика
Клаудио Раньери сравнил игру в Испании и Италии
13 января 2025, 11:34 | Обновлено 13 января 2025, 12:25
819
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Итальянский тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал игру украинского нападающего Артема Довбика после матча 19-го тура Серии А, в котором «Болонья» сыграла вничью с «Ромой».
«Я думаю, что Артем совершенствуется от матча к матчу и все лучше узнает итальянский футбол. По сравнению с Испанией, здесь нет пространства, но он должен продолжать делать эту работу».
В матче с «Болоньей» Артем Довбик отличился голом с пенальти.
Ранее сообщалось о том, что Раньери рассказал, почему именно Довбик бил пенальти.
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