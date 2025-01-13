13 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) переиграла Нао Хибино (Япония, WTA 143), которая преодолела сито квалификации, в 1-м раунде основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился за 1 час и 45 минут со счетом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу украинской теннисистки.

Марта прервала серию из двух поражений подряд. В 1/32 финала Костюк сыграет против представительницы Германии Юле Нимайер.

Sport.ua предлагает просмотреть фотогалерею матча Костюк – Хибино!

🏆 Australian Open 2025. 1/64 финала

Марта Костюк [17] – Нао Хибино [Q] – 3:6, 6:3, 6:1

ФОТО. Волевая победа. Как это было: Костюк одолела японку из квалификации