ФОТО. Волевая победа. Как это было: Костюк одолела японку из квалификации
Смотрите фотогалерею матча Australian Open Марта Костюк – Нао Хибино
13 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) переиграла Нао Хибино (Япония, WTA 143), которая преодолела сито квалификации, в 1-м раунде основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025.
Матч завершился за 1 час и 45 минут со счетом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу украинской теннисистки.
Марта прервала серию из двух поражений подряд. В 1/32 финала Костюк сыграет против представительницы Германии Юле Нимайер.
Sport.ua предлагает просмотреть фотогалерею матча Костюк – Хибино!
🏆 Australian Open 2025. 1/64 финала
Марта Костюк [17] – Нао Хибино [Q] – 3:6, 6:3, 6:1
ФОТО. Волевая победа. Как это было: Костюк одолела японку из квалификации
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