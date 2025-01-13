Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Волевая победа. Как это было: Костюк одолела японку из квалификации
Australian Open
13 января 2025, 11:14 |
669
0

ФОТО. Волевая победа. Как это было: Костюк одолела японку из квалификации

Смотрите фотогалерею матча Australian Open Марта Костюк – Нао Хибино

13 января 2025, 11:14 |
669
0
ФОТО. Волевая победа. Как это было: Костюк одолела японку из квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

13 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) переиграла Нао Хибино (Япония, WTA 143), которая преодолела сито квалификации, в 1-м раунде основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился за 1 час и 45 минут со счетом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу украинской теннисистки.

Марта прервала серию из двух поражений подряд. В 1/32 финала Костюк сыграет против представительницы Германии Юле Нимайер.

Sport.ua предлагает просмотреть фотогалерею матча Костюк – Хибино!

🏆 Australian Open 2025. 1/64 финала

Марта Костюк [17] – Нао Хибино [Q] – 3:6, 6:3, 6:1

ФОТО. Волевая победа. Как это было: Костюк одолела японку из квалификации

volevaya-pobeda-kak-eto-bylo-kostyuk-odolela-yaponku-iz-kvalifikatsii-marta-kostyuk-nao-hibino-aus-open-13012025
volevaya-pobeda-kak-eto-bylo-kostyuk-odolela-yaponku-iz-kvalifikatsii-marta-kostyuk-nao-hibino-aus-open-13012025-foto-1
volevaya-pobeda-kak-eto-bylo-kostyuk-odolela-yaponku-iz-kvalifikatsii-marta-kostyuk-nao-hibino-aus-open-13012025-foto-2
volevaya-pobeda-kak-eto-bylo-kostyuk-odolela-yaponku-iz-kvalifikatsii-marta-kostyuk-nao-hibino-aus-open-13012025-foto-3
volevaya-pobeda-kak-eto-bylo-kostyuk-odolela-yaponku-iz-kvalifikatsii-marta-kostyuk-nao-hibino-aus-open-13012025-foto-4

По теме:
Алькарас разобрался с Шевченко, в боксе которого почему-то сидел Иванишевич
Провалила первый сет. Костюк не без проблем стартовала на Australian Open
Синнер повторил достижение Федерера, Джоковича и Агасси
Марта Костюк Нао Хибино фото фотогалерея Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Футбол | 12 января 2025, 22:59 1
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик

Клаудио Раньери высказался о ничьей в 20-м туре Серии А

ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
Футбол | 12 января 2025, 22:07 8
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны

Забитым мячом отметился вингер Рафинья

Свитолина успешно стартовала на Aus Open 2025, выиграв первый матч в сезоне
Теннис | 13.01.2025, 05:25
Свитолина успешно стартовала на Aus Open 2025, выиграв первый матч в сезоне
Свитолина успешно стартовала на Aus Open 2025, выиграв первый матч в сезоне
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Футбол | 12.01.2025, 12:01
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Два тай-брейка и почти три часа. Как Синнер начал защиту титула на Aus Open
Теннис | 13.01.2025, 08:09
Два тай-брейка и почти три часа. Как Синнер начал защиту титула на Aus Open
Два тай-брейка и почти три часа. Как Синнер начал защиту титула на Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
11.01.2025, 08:30
Бокс
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
11.01.2025, 13:32 4
Футбол
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
11.01.2025, 14:10 89
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
13.01.2025, 07:51
Бокс
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
11.01.2025, 18:17 26
Хоккей
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
12.01.2025, 04:05
Бокс
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
12.01.2025, 00:53 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем