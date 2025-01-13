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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 11:21 | Обновлено 13 января 2025, 11:36
611
0

Легионер Полесья отреагировал на слухи о переходе в ЛНЗ

Бени Макуана отрицает информацию, которая «гуляла» в украинских СМИ

13 января 2025, 11:21 | Обновлено 13 января 2025, 11:36
611
0
Легионер Полесья отреагировал на слухи о переходе в ЛНЗ
ФК Полесье. Бени Макуана

Легионер житомирского «Полесья» Бени Макуана отреагировал на слухи о возможном переходе в расположение черкасского ЛНЗ.

«Не веду с ними переговоров», – лаконично сказал Макуана.

Макуана мощно начал свои выступления в Украинской Премьер-лиге после перехода в «Полесье» – вингер был лидером «волков» на старте прошлого сезона, но тяжелая травма и скандальный характер помешали игроку продемонстрировать свои лучшие качества.

Ранее сообщалось, что вице-президент «Полесья» держал Макуана в заложниках, забрав паспорт легионера. В расположении «волков» уже отреагировали на этот инцидент.

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Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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