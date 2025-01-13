Легионер Полесья отреагировал на слухи о переходе в ЛНЗ

Легионер житомирского «Полесья» Бени Макуана отреагировал на слухи о возможном переходе в расположение черкасского ЛНЗ.

«Не веду с ними переговоров», – лаконично сказал Макуана.

Макуана мощно начал свои выступления в Украинской Премьер-лиге после перехода в «Полесье» – вингер был лидером «волков» на старте прошлого сезона, но тяжелая травма и скандальный характер помешали игроку продемонстрировать свои лучшие качества.

Ранее сообщалось, что вице-президент «Полесья» держал Макуана в заложниках, забрав паспорт легионера. В расположении «волков» уже отреагировали на этот инцидент.