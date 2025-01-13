Кунде объяснил, как удаление Щенсны повлияло на Барселону в матче с Реалом

Защитник «Барселони» Жуль Кунде поделился эмоциями после победы над мадридским «Реалом» в финальном матче за Суперкубок Испании (5:2).

«Мы очень хорошо выполнили план на матч, как и на Бернабеу». Мы были спокойны и терпеливы, знали, что, если следовать плану, одержим победу.

Очень счастлив и горжусь командой. Мы сделали выводы. У нас было преимущество в счете, и после удаления мы сказали друг другу, что не можем упустить победу. Это придает уверенность. У нас уже есть титул. Мы в этом нуждались и заслужили его», – заявил француз.

Ранее победу «Барселоны» над «Реалом» прокомментировал наставник каталонцев Ханси Флик.