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  4. Кунде объяснил, как удаление Щенсны повлияло на Барселону в матче с Реалом
Испания
13 января 2025, 11:39 | Обновлено 13 января 2025, 12:25
950
0

Кунде объяснил, как удаление Щенсны повлияло на Барселону в матче с Реалом

Француз заявил, что каталонцы заслужили титул

13 января 2025, 11:39 | Обновлено 13 января 2025, 12:25
950
0
Кунде объяснил, как удаление Щенсны повлияло на Барселону в матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жуль Кунде

Защитник «Барселони» Жуль Кунде поделился эмоциями после победы над мадридским «Реалом» в финальном матче за Суперкубок Испании (5:2).

«Мы очень хорошо выполнили план на матч, как и на Бернабеу». Мы были спокойны и терпеливы, знали, что, если следовать плану, одержим победу.

Очень счастлив и горжусь командой. Мы сделали выводы. У нас было преимущество в счете, и после удаления мы сказали друг другу, что не можем упустить победу. Это придает уверенность. У нас уже есть титул. Мы в этом нуждались и заслужили его», – заявил француз.

Ранее победу «Барселоны» над «Реалом» прокомментировал наставник каталонцев Ханси Флик.

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Войцех Щенсны Жюль Кунде Барселона Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: AS
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