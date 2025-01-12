ВИДЕО. Щенсны удален за фол против Мбаппе. Родриго забил со штрафного

12 января в 21:00 проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречаются «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок принимает стадион King Abdullah Sports City.

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На 56-й минуте голкипер Барселоны Войцех Щенсны удален из поля за фол против Килиана Мбаппе. Нарушение было за пределами штрафной площадки. Вместо Гави у каталонцев на поле вышел резервный вратарь Иньяки Пенья.

Родриго со штрафного на 60-й минуте отыграл один гол для Реала (2:5).

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ГОЛ! 2:5. Родриго, 60 мин