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Испания
12 января 2025, 22:31 | Обновлено 12 января 2025, 22:58
1255
0

ВИДЕО. Щенсны удален за фол против Мбаппе. Родриго забил со штрафного

Нарушение голкипера Барселоны было за пределами штрафной площадки

12 января 2025, 22:31 | Обновлено 12 января 2025, 22:58
1255
0
ВИДЕО. Щенсны удален за фол против Мбаппе. Родриго забил со штрафного
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

12 января в 21:00 проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречаются «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок принимает стадион King Abdullah Sports City.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 56-й минуте голкипер Барселоны Войцех Щенсны удален из поля за фол против Килиана Мбаппе. Нарушение было за пределами штрафной площадки. Вместо Гави у каталонцев на поле вышел резервный вратарь Иньяки Пенья.

Родриго со штрафного на 60-й минуте отыграл один гол для Реала (2:5).

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

ГОЛ! 2:5. Родриго, 60 мин

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Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Килиан Мбаппе Войцех Щенсны Родриго Гоес удаление (красная карточка) Гави Иньяки Пенья
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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