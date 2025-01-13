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13 января 2025, 11:12 | Обновлено 13 января 2025, 11:14
499
0

ВИДЕО. Определен победитель чемпионата мира 2025 по медиафутболу

В решающем матче в Турине Бразилия переиграла Колумбию со счетом 6:2

13 января 2025, 11:12 | Обновлено 13 января 2025, 11:14
499
0
ВИДЕО. Определен победитель чемпионата мира 2025 по медиафутболу
Getty Images/Global Images Ukraine

В итальянском Турине состоялся финальный матч чемпионата мира 2025 по медиафутболу – 2025 Kings World Cup Nations.

В решающем матче 12 января на Allianz Stadium сборная Бразилии переиграла команду Колумбии со счетом 6:2 и стала победителем турнира. Главным героем для бразильской команды стал Келвин Оливейра.

Ранее, 10 января, в полуфиналах в Милане Колумбия обыграла Марокко (2:1), а Бразилия нанесла поражение Мексике (3:1).

Сборная Украины завершила выступления досрочно, неудачно проведя матчи против команд Турции (0:5) и Марокко (2:9).

2025 Kings World Cup Nations

Финал, 12 января. Турин (Италия), Allianz Stadium

  • Колумбия – Бразилия – 2:6

Сетка плей-офф

ВИДЕО. Финал 2025 Kings World Cup Nations: Колумбия – Бразилия – 2:6

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медиафутбол Kings World Cup UA Steel видео голов и обзор выбор редакции Колумбия - Бразилия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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