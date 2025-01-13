ВИДЕО. Определен победитель чемпионата мира 2025 по медиафутболу
В решающем матче в Турине Бразилия переиграла Колумбию со счетом 6:2
В итальянском Турине состоялся финальный матч чемпионата мира 2025 по медиафутболу – 2025 Kings World Cup Nations.
В решающем матче 12 января на Allianz Stadium сборная Бразилии переиграла команду Колумбии со счетом 6:2 и стала победителем турнира. Главным героем для бразильской команды стал Келвин Оливейра.
Ранее, 10 января, в полуфиналах в Милане Колумбия обыграла Марокко (2:1), а Бразилия нанесла поражение Мексике (3:1).
Сборная Украины завершила выступления досрочно, неудачно проведя матчи против команд Турции (0:5) и Марокко (2:9).
2025 Kings World Cup Nations
Финал, 12 января. Турин (Италия), Allianz Stadium
- Колумбия – Бразилия – 2:6
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ВИДЕО. Финал 2025 Kings World Cup Nations: Колумбия – Бразилия – 2:6
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