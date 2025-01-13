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13 января 2025, 23:52 | Обновлено 14 января 2025, 00:27
374
0

Определен лучший вингер в футболе. Винисиус – второй, кто лидер?

Признание получил Мохамед Салах

13 января 2025, 23:52 | Обновлено 14 января 2025, 00:27
374
0
Определен лучший вингер в футболе. Винисиус – второй, кто лидер?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших вингеров в мире на данный момент.

Лидирует в списке главный фаворит на Золотой мяч 2025 вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, а за ним разместился суперзвездный нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Бронзу рейтинга получил англичанин Коул Палмер из лондонского «Челси».

После Палмера в рейтинге идет еще один англичанин – Букайо Сака из «Арсенала», а на пятой строчке разместился лидер «Барселоны» Рафинья.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших вингеров в мире от авторитетного портала GiveMeSport

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Мохамед Салах GiveMeSport Винисиус Жуниор Коул Палмер Букайо Сака Рафинья Диас
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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