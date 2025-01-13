Определен лучший вингер в футболе. Винисиус – второй, кто лидер?
Признание получил Мохамед Салах
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших вингеров в мире на данный момент.
Лидирует в списке главный фаворит на Золотой мяч 2025 вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, а за ним разместился суперзвездный нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Бронзу рейтинга получил англичанин Коул Палмер из лондонского «Челси».
После Палмера в рейтинге идет еще один англичанин – Букайо Сака из «Арсенала», а на пятой строчке разместился лидер «Барселоны» Рафинья.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших вингеров в мире от авторитетного портала GiveMeSport
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