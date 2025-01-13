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Англия
13 января 2025, 10:09 | Обновлено 13 января 2025, 10:21
360
0

Украинский полузащитник сыграл 50 матчей за английский клуб

Ярмолюк провел полсотни поединков за «Брентфорд»

13 января 2025, 10:09 | Обновлено 13 января 2025, 10:21
360
0
Украинский полузащитник сыграл 50 матчей за английский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк провел 50-й матч за английский клуб «Брентфорд».

11 января в матче 1/32 финала Кубка Англии «Брентфорд» дома уступил «Плимуту» со счетом 0:1.

Украинский хавбек Егор Ярмолюк провел на поле 63 минуты, приняв участие в своем 50-м матче за лондонский клуб.

20-летний игрок, присоединившийся к первой команде летом 2023 года, пока не отличился голами или ассистами за «Брентфорд».

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Егор Ярмолюк Брентфорд Плимут Кубок Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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