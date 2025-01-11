Сенсационное поражение. Известна оценка Ярмолюка за матч в кубке Англии

В субботу, 11 января, состоялся матч 3 раунда кубка Англии между «Брентфордом» и «Плимутом».

Матч проходил на Брентфорд Комьюнити в Брентфорде.

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Хозяева поля сенсационно уступили гостям со счетом 0:1.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле 63 минуты, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру Егора в 6.6 из 10 возможных. WhoScored дал украинцу 6.3 из 10. Самые высокие оценки по итогам матча SofaScore дал сразу 3 игрокам: Соринола, Плегуэзело и Галловей. Все трое получили 7.6 из 10. WhoScored выделил последнего из троицы как лучшего игрока с оценкой 7.8.

Ранее сообщалось о том, что украинский полузащитник мог оказаться в «Брентфорде».