«Были угрозы». Известны подробности драки Хацкевича с фанатами в Польше

Украинский полузащитник Алексей Довгий, игравший за польский «Заглембе» под руководством бывшего тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича. Футболист отреагировал на слухи по истории о драке специалиста с фанатами клуба.

«У нас было местное дерби из ОКС (Катовице). Для болельщиков это тоже был очень важный матч. Однако с самого начала все пошло не так: мы пропустили в дебюте, в первом тайме заработали изъятие. А после перерыва соперник забил еще трижды. С трибун посыпались горячие слова от фанатов в сторону украинцев.

Хотя, проанализировав ситуацию, мне показалось, что это выглядело заказным. Почему? На следующий день во время тренировки появились люди в балаклавах, все они были под два метра ростом, с размахом рук, как у Саши Усика. Но, что самое интересное, они далеки от того, что происходило во вчерашней игре.

«Получился разговор на повышенных тонах, немного потолкались, в общем-то плохая ситуация случилась. А полиция приехала, когда хулиганов и следа не было. Потом были угрозы в мессенджерах, мол, чтобы мы, а это касалось опять же украинцев, выходя во двор, оглядывались. Было очень неприятно.

Другое дело, когда лицом к лицу, то нет вопросов, а когда гуляешь с ребенком, то это совсем другое. Важно, что все обошлось, жив здоров. У меня ни на кого нет обид, это был жизненный опыт», – вспомнил Алексей.

Ранее сам Александр Хацкевич прокомментировал эпизод с потасовкой с польскими фанатами.