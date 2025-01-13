«Были угрозы». Известны подробности драки Хацкевича с фанатами в Польше
Алексей Довгий вспомнил период выступлений за польский «Заглембе»
Украинский полузащитник Алексей Довгий, игравший за польский «Заглембе» под руководством бывшего тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича. Футболист отреагировал на слухи по истории о драке специалиста с фанатами клуба.
«У нас было местное дерби из ОКС (Катовице). Для болельщиков это тоже был очень важный матч. Однако с самого начала все пошло не так: мы пропустили в дебюте, в первом тайме заработали изъятие. А после перерыва соперник забил еще трижды. С трибун посыпались горячие слова от фанатов в сторону украинцев.
Хотя, проанализировав ситуацию, мне показалось, что это выглядело заказным. Почему? На следующий день во время тренировки появились люди в балаклавах, все они были под два метра ростом, с размахом рук, как у Саши Усика. Но, что самое интересное, они далеки от того, что происходило во вчерашней игре.
«Получился разговор на повышенных тонах, немного потолкались, в общем-то плохая ситуация случилась. А полиция приехала, когда хулиганов и следа не было. Потом были угрозы в мессенджерах, мол, чтобы мы, а это касалось опять же украинцев, выходя во двор, оглядывались. Было очень неприятно.
Другое дело, когда лицом к лицу, то нет вопросов, а когда гуляешь с ребенком, то это совсем другое. Важно, что все обошлось, жив здоров. У меня ни на кого нет обид, это был жизненный опыт», – вспомнил Алексей.
Ранее сам Александр Хацкевич прокомментировал эпизод с потасовкой с польскими фанатами.
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