Известны 3 причины, по которым Крупский отказался переходить в МЛС

Украинский защитник Илья Крупский до подписания контракта с «Металлистом 1925» мог подписать соглашение с «Нью-Инглэнд Революшн».

Стали известны 3 причины, по которым он этого не сделал, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, первой причиной является низкая зарплата, которую предлагали в Штатах. Во-вторых, в контракте не была прописана клаусула. Третьим фактором является расстояние.

Ранее сообщалось о том, что Илья Крупский может быть арендован европейским клубом.