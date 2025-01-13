Украина. Первая лига13 января 2025, 11:07 | Обновлено 13 января 2025, 11:38
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Известны 3 причины, по которым Крупский отказался переходить в МЛС
Илья Крупский мог стать игроком «Нью-Инглэнд Революшн»
13 января 2025, 11:07 | Обновлено 13 января 2025, 11:38
742
0
Украинский защитник Илья Крупский до подписания контракта с «Металлистом 1925» мог подписать соглашение с «Нью-Инглэнд Революшн».
Стали известны 3 причины, по которым он этого не сделал, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, первой причиной является низкая зарплата, которую предлагали в Штатах. Во-вторых, в контракте не была прописана клаусула. Третьим фактором является расстояние.
Ранее сообщалось о том, что Илья Крупский может быть арендован европейским клубом.
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