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Украина. Первая лига
13 января 2025, 11:07 | Обновлено 13 января 2025, 11:38
742
0

Известны 3 причины, по которым Крупский отказался переходить в МЛС

Илья Крупский мог стать игроком «Нью-Инглэнд Революшн»

13 января 2025, 11:07 | Обновлено 13 января 2025, 11:38
742
0
Известны 3 причины, по которым Крупский отказался переходить в МЛС
ФК Ворскла. Илья Крупский

Украинский защитник Илья Крупский до подписания контракта с «Металлистом 1925» мог подписать соглашение с «Нью-Инглэнд Революшн».

Стали известны 3 причины, по которым он этого не сделал, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, первой причиной является низкая зарплата, которую предлагали в Штатах. Во-вторых, в контракте не была прописана клаусула. Третьим фактором является расстояние.

Ранее сообщалось о том, что Илья Крупский может быть арендован европейским клубом.

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Илья Крупский трансферы Нью-Инглэнд Революшн Металлист 1925 Ворскла Полтава трансферы УПЛ Major League Soccer (MLS) Первая лига Украины ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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