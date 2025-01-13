Полгода в Европе. Известны новые варианты продолжения карьеры Крупского
Илья Крупский, вероятно, проведет вторую половину сезона в аренде
Украинский защитник Илья Крупский, который подписал контракт с «Металлистом 1925», может провести следующие полгода в другом клубе и чемпионате, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, такой вариант нравится и самому игроку, и его агенту. Была возможность с арендой в «Лудогорец», но этот вариант отпал. Вторым вариантом и Европы является польский «Ракув», где выступает украинский полузащитник Владислав Кочергин.
Рассматривают разные возможности для того, чтобы Илья получал игровую практику на более высоком уровне, чем Первая лига Украины.
Ранее сообщалось о том, что «Ворскла» интересуется защитником «Черноморца».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Польский форвард заявил, что сезон продолжается
Александр Андриевский не должен был переходить в «Полесье»