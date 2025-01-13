Полгода в Европе. Известны новые варианты продолжения карьеры Крупского

Украинский защитник Илья Крупский, который подписал контракт с «Металлистом 1925», может провести следующие полгода в другом клубе и чемпионате, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, такой вариант нравится и самому игроку, и его агенту. Была возможность с арендой в «Лудогорец», но этот вариант отпал. Вторым вариантом и Европы является польский «Ракув», где выступает украинский полузащитник Владислав Кочергин.

Рассматривают разные возможности для того, чтобы Илья получал игровую практику на более высоком уровне, чем Первая лига Украины.

Ранее сообщалось о том, что «Ворскла» интересуется защитником «Черноморца».