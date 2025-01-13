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  4. Полгода в Европе. Известны новые варианты продолжения карьеры Крупского
Украина. Первая лига
13 января 2025, 09:59 |
662
0

Полгода в Европе. Известны новые варианты продолжения карьеры Крупского

Илья Крупский, вероятно, проведет вторую половину сезона в аренде

13 января 2025, 09:59 |
662
0
Полгода в Европе. Известны новые варианты продолжения карьеры Крупского
ФК Ворскла. Илья Крупский

Украинский защитник Илья Крупский, который подписал контракт с «Металлистом 1925», может провести следующие полгода в другом клубе и чемпионате, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, такой вариант нравится и самому игроку, и его агенту. Была возможность с арендой в «Лудогорец», но этот вариант отпал. Вторым вариантом и Европы является польский «Ракув», где выступает украинский полузащитник Владислав Кочергин.

Рассматривают разные возможности для того, чтобы Илья получал игровую практику на более высоком уровне, чем Первая лига Украины.

Ранее сообщалось о том, что «Ворскла» интересуется защитником «Черноморца».

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Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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