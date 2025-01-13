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  4. Элина Свитолина – Сорана Кырстя. Старт на Australian Open. Видеообзор матча
Australian Open
13 января 2025, 09:49 |
659
0

Элина Свитолина – Сорана Кырстя. Старт на Australian Open. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису

13 января 2025, 09:49 |
659
0
Элина Свитолина – Сорана Кырстя. Старт на Australian Open. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) выиграла у экс-21-й ракетки мира Сораны Кырсти (Румыния, WTA 71) в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 34 минуты в пользу украинки. Свитолина за игру отдала одну свою подачу.

Следующей соперницей Свитолиной будет Кэролайн Доулхайд.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Сорана Кырстя

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Элина Свитолина Сорана Кырстя Australian Open 2025 видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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