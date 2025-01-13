Australian Open13 января 2025, 09:49 |
659
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Элина Свитолина – Сорана Кырстя. Старт на Australian Open. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису
13 января 2025, 09:49 |
659
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13 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) выиграла у экс-21-й ракетки мира Сораны Кырсти (Румыния, WTA 71) в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 34 минуты в пользу украинки. Свитолина за игру отдала одну свою подачу.
Следующей соперницей Свитолиной будет Кэролайн Доулхайд.
Видеообзор матча Элина Свитолина – Сорана Кырстя
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