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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 09:40 | Обновлено 13 января 2025, 09:41
1539
1

Известно, почему сорвались трансферы двух легионеров в Динамо

Крист Макоссо и Гонсало Тапия могли усилить киевский клуб

13 января 2025, 09:40 | Обновлено 13 января 2025, 09:41
1539
1
Известно, почему сорвались трансферы двух легионеров в Динамо
Transfermarkt. Гонсало Тапия

Киевское «Динамо» интересовалось двумя легионерами, которые таки не присоединились к клубу, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, киевский клуб интересовался 20-летним конголезским центральным защитником Кристом Макоссо, который этой зимой перешел из «РВД Моленбек» в «Лутон Таун» и 22-летним чилийским вингером Гонсало Тапией, который также сменил клуб зимой, перейдя из «Универсидад Католика» в «Ривер Плейт».

Причиной того, что оба игрока не стали частью «бело-синих» является форма трансфера: клубам предлагалась аренда с опцией выкупа, на что ни «Универсидад», ни «РВД» согласны не были.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Динамо» покинул заграничный клуб.

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Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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Lulinnha
Классическая история про сорванные трансферы в ДК. 
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