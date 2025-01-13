Известно, почему сорвались трансферы двух легионеров в Динамо

Киевское «Динамо» интересовалось двумя легионерами, которые таки не присоединились к клубу, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, киевский клуб интересовался 20-летним конголезским центральным защитником Кристом Макоссо, который этой зимой перешел из «РВД Моленбек» в «Лутон Таун» и 22-летним чилийским вингером Гонсало Тапией, который также сменил клуб зимой, перейдя из «Универсидад Католика» в «Ривер Плейт».

Причиной того, что оба игрока не стали частью «бело-синих» является форма трансфера: клубам предлагалась аренда с опцией выкупа, на что ни «Универсидад», ни «РВД» согласны не были.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Динамо» покинул заграничный клуб.