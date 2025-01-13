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  4. Стефанос ЦИЦИПАС: «Меня настигла карма. Просто отстой»
Australian Open
13 января 2025, 09:35 |
573
1

Стефанос ЦИЦИПАС: «Меня настигла карма. Просто отстой»

Греческий теннисист – о быстром вылете из Australian Open 2025

13 января 2025, 09:35 |
573
1
Стефанос ЦИЦИПАС: «Меня настигла карма. Просто отстой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 11) прокомментировал поражение Алексу Микельсену (США, ATP 41) в 1-м раунде Australian Open 2025:

«Это довольно иронично. План был в том, чтобы постараться пройти здесь как можно дальше. Я знал, что для этого прежде всего надо отказаться от участия в паре. Думаю, меня настигла карма. Я не смог сыграть так, как надеялся. А цель была в том, чтобы набраться сил и подойти свежим к более поздним стадиям турнира.

Самое неприятное в поражении на старте Grand Slam – это то, что остается слишком много времени на восстановление. Я бы предпочел, чтобы все было наоборот. Просто отстой, что я буду сидеть без дела еще какое-то время до следующего турнира».

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Стефанос Циципас Алекс Микельсен Australian Open 2025
Даниил Агарков Источник: ATP Tour
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Falko
Тю, "без діла". Заявись на якусь п'ятнашку )
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