Стефанос ЦИЦИПАС: «Меня настигла карма. Просто отстой»

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 11) прокомментировал поражение Алексу Микельсену (США, ATP 41) в 1-м раунде Australian Open 2025:

«Это довольно иронично. План был в том, чтобы постараться пройти здесь как можно дальше. Я знал, что для этого прежде всего надо отказаться от участия в паре. Думаю, меня настигла карма. Я не смог сыграть так, как надеялся. А цель была в том, чтобы набраться сил и подойти свежим к более поздним стадиям турнира.

Самое неприятное в поражении на старте Grand Slam – это то, что остается слишком много времени на восстановление. Я бы предпочел, чтобы все было наоборот. Просто отстой, что я буду сидеть без дела еще какое-то время до следующего турнира».