Подробности о игроках Руха, которые должны присоединиться к Карпатам
Пять футболистов должны сменить один львовский клуб на другой
Известны подробности о игроках львовского «Руха», которые должны присоединиться к «Карпатам», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, Олег Федор и Илья Квасница проходят медосмотр в Германии. Игорь Краснопир продолжает тренировки на базе «Руха», причем индивидуальные, при том что уже прошел медосмотр в «Карпатах».
Алексей Сыч тренируется в общей группе «черно-желтых». В клубе уверены, что Алексей не останется с командой и при этом не перейдет в «Карпаты». Для «Динамо» ценник на Сыч составляет около 3-4 миллионов евро. Евгений Пастух не тренируется вообще. Сообщается о том, что есть проблемы с контрактом.
Ранее сообщалось о том, что у «Руха» сорвался трансфер эстонского защитника.
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