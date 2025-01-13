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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 10:28 | Обновлено 13 января 2025, 10:29
416
0

Подробности о игроках Руха, которые должны присоединиться к Карпатам

Пять футболистов должны сменить один львовский клуб на другой

13 января 2025, 10:28 | Обновлено 13 января 2025, 10:29
416
0
Подробности о игроках Руха, которые должны присоединиться к Карпатам
ФК Рух Львов. Игорь Краснопир

Известны подробности о игроках львовского «Руха», которые должны присоединиться к «Карпатам», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, Олег Федор и Илья Квасница проходят медосмотр в Германии. Игорь Краснопир продолжает тренировки на базе «Руха», причем индивидуальные, при том что уже прошел медосмотр в «Карпатах».

Алексей Сыч тренируется в общей группе «черно-желтых». В клубе уверены, что Алексей не останется с командой и при этом не перейдет в «Карпаты». Для «Динамо» ценник на Сыч составляет около 3-4 миллионов евро. Евгений Пастух не тренируется вообще. Сообщается о том, что есть проблемы с контрактом.

Ранее сообщалось о том, что у «Руха» сорвался трансфер эстонского защитника.

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Рух Львов Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Игорь Краснопир Евгений Пастух (футболист) Алексей Сыч Олег Федор Илья Квасница ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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