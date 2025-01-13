Суркис отреагировал на первые игры Слюбика и Окона в Динамо
Игорь Суркис не стал обсуждать действия находящихся на просмотре защитников «Динамо»
Президент «Динамо» Игорь Суркис лаконично высказался о двух защитниках, которые находятся на просмотре в расположении «бело-синих» – Богдана Слюбика и Име Окона.
«Ничего о них не буду говорить. Пусть о них говорит тренерский штаб», – сказал Суркис в эфире YouTube-канала Динамо.
На сборах в Турции Динамо должно провести еще три поединка, встретившись с польским Видзевом (13 января), словенским Марибором (16 января) и болгарским ЦСКА 1948 (16 января).
Подопечные Александра Шовковского уже сыграли два контрольных матча на учебно-тренировочном собрании. «Бело-синие» уступили «Магдебургу» (1:3) и обыграли ФКСБ (Стяуа) (2:1).
Ранее Игорь Суркис озвучил главную задачу киевского клуба на матчи, которое осталось сыграть в Лиге Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Забитым мячом отметился вингер Рафинья
Клаудио Раньери высказался о ничьей в 20-м туре Серии А