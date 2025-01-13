Суркис отреагировал на первые игры Слюбика и Окона в Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис лаконично высказался о двух защитниках, которые находятся на просмотре в расположении «бело-синих» – Богдана Слюбика и Име Окона.

«Ничего о них не буду говорить. Пусть о них говорит тренерский штаб», – сказал Суркис в эфире YouTube-канала Динамо.

На сборах в Турции Динамо должно провести еще три поединка, встретившись с польским Видзевом (13 января), словенским Марибором (16 января) и болгарским ЦСКА 1948 (16 января).

Подопечные Александра Шовковского уже сыграли два контрольных матча на учебно-тренировочном собрании. «Бело-синие» уступили «Магдебургу» (1:3) и обыграли ФКСБ (Стяуа) (2:1).

Ранее Игорь Суркис озвучил главную задачу киевского клуба на матчи, которое осталось сыграть в Лиге Европы.