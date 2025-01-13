Источник: Красников судится с Мудриком за невыплаченную агентскую комиссию

Украинский футболист Михаил Мудрик вовлечен в судебное дело против своего бывшего агента Евгения Красникова.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, спор касается выплаты агентской комиссии, которая предполагалась во время трансфера Мудрика из «Шахтера» в «Челси».

После перехода Мудрика в «Челси» в контракте была прописана агентская комиссия в размере около 6 млн евро. По словам Бурбаса, Красников настаивал на скорейшем получении всей суммы в течение года, а не равными частями в течение 7 лет – срока контракта Мудрика с клубом.

Впрочем, в процессе выплат возникли вопросы по налогам, которые согласно английским правилам переводятся на игрока, а не на агента или клуб. Это вызвало возмущение Мудрика, который узнал, что обязан выплатить значительную сумму налогов из-за таких условий.

В ответ Михаил Мудрик переподписал контракт с «Челси» уже при поддержке нового агента. Этот шаг привел к прекращению выплат Красникову, поскольку переподписание контракта обрывает обязательства по предыдущему договору. Красников, не соглашаясь с этим, подал иск, требуя компенсировать недополученные средства.

Мудрик находится вне футбола из-за расследования допинг-дела после того, как его допинг-тест дал положительный результат на мельдоний.