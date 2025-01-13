Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В команде Мудрика выбрали основную версию, как допинг попал в его организм
Англия
13 января 2025, 00:16 | Обновлено 13 января 2025, 00:22
1585
6

В команде Мудрика выбрали основную версию, как допинг попал в его организм

Сообщалось, что в колено Мудрика вкололи стволовые клетки 

13 января 2025, 00:16 | Обновлено 13 января 2025, 00:22
1585
6
В команде Мудрика выбрали основную версию, как допинг попал в его организм
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский журналист Игорь Бурбас ранее отметил, что Мудрику в лагере национальной сборной Украины в колено вкололи стволовые клетки, взятые из коровы, которые содержали мельдоний.

Отмечается, что Мудрик получил несколько подобных уколов в лагере сборной. А кололи Михаилу препарат актовегин – основное вещество которого берется из коровы, которая как раз таки имеет в себе мельдоний. Именно эта версия берется за основу при защите игрока, которую сейчас выстраивает окружение Мудрика. Окружение Михаила убеждено, что это вещество попало в организм футболиста случайно.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Лутон подписал вингера из Гайяны
Травмировал сухожилие. Вест Хэм будет искать замену немецкому форварду
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси сборная Украины по футболу Игорь Бурбас
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик с пенальти вырвал для Ромы ничью в матче с Болоньей на 90+8-й минуте
Футбол | 12 января 2025, 21:01 13
Довбик с пенальти вырвал для Ромы ничью в матче с Болоньей на 90+8-й минуте
Довбик с пенальти вырвал для Ромы ничью в матче с Болоньей на 90+8-й минуте

В 20-м туре Серии А команды сыграли 2:2, Артем реализовал 11-метровый в конце поединка

Защитник Динамо получил травму. Насколько серьезная ситуация?
Футбол | 12 января 2025, 23:59 0
Защитник Динамо получил травму. Насколько серьезная ситуация?
Защитник Динамо получил травму. Насколько серьезная ситуация?

Денис Попов пропустил два контрольных матча в Турции

Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Футбол | 12.01.2025, 09:03
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
Бокс | 12.01.2025, 04:05
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Футбол | 12.01.2025, 12:01
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
easterly
Клоуни
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Шевченко
Брехня, щоб мельдоній дав позитивну пробу його треба приймати систематично, один укол нічого не покаже.
Ответить
+1
AndiM
Вирішили все на збірну спихнути пляді? Сподіваюсь що ні мудрєка ні його шабліїв більше і близько не допустять до збірної.
Ответить
+1
JASSM
Корова, скоро будет лошадь. Он что на скотоферме тренировался.
Ответить
0
TolsTIyELF
Главное чтобы отмазали. А так будет теперь Бычком. Понятно что в ни про челси ни про баварию или любой другой топ клуб может не думать. Середняк Испании - будет Торреро.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 10
Футбол
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
11.01.2025, 20:21 1
Футбол
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
11.01.2025, 20:03
Бокс
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
12.01.2025, 00:53 21
Футбол
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
11.01.2025, 14:10 89
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
11.01.2025, 13:34
Футбол
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
12.01.2025, 12:49 1
Теннис
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
11.01.2025, 22:44
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем