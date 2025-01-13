В команде Мудрика выбрали основную версию, как допинг попал в его организм
Сообщалось, что в колено Мудрика вкололи стволовые клетки
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
Украинский журналист Игорь Бурбас ранее отметил, что Мудрику в лагере национальной сборной Украины в колено вкололи стволовые клетки, взятые из коровы, которые содержали мельдоний.
Отмечается, что Мудрик получил несколько подобных уколов в лагере сборной. А кололи Михаилу препарат актовегин – основное вещество которого берется из коровы, которая как раз таки имеет в себе мельдоний. Именно эта версия берется за основу при защите игрока, которую сейчас выстраивает окружение Мудрика. Окружение Михаила убеждено, что это вещество попало в организм футболиста случайно.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
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