В команде Мудрика выбрали основную версию, как допинг попал в его организм

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский журналист Игорь Бурбас ранее отметил, что Мудрику в лагере национальной сборной Украины в колено вкололи стволовые клетки, взятые из коровы, которые содержали мельдоний.

Отмечается, что Мудрик получил несколько подобных уколов в лагере сборной. А кололи Михаилу препарат актовегин – основное вещество которого берется из коровы, которая как раз таки имеет в себе мельдоний. Именно эта версия берется за основу при защите игрока, которую сейчас выстраивает окружение Мудрика. Окружение Михаила убеждено, что это вещество попало в организм футболиста случайно.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.