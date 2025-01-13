Левандовски неожиданно отреагировал на триумф Барсы над Реалом в Суперкубке

Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился эмоциями после победы над мадридским «Реалом» в финальном матче за Суперкубок Испании (5:2).

«Мы хорошо играли до декабря. Во время перерыва мы проанализировали все плохие вещи, сделанные за месяц. В наших головах мы всегда хотим большего. Сегодня мы очень счастливы, но через три дня у нас еще один матч.

Очень важно быть нравственно сильным. Неважно, против кого мы играем, мы всегда хотим побеждать. Мы можем праздновать сегодня, но завтра мы должны начать готовиться к следующему матчу. У нас не так много времени», – сказал Левандовски.

Ранее победу «Барселоны» над «Реалом» прокомментировал наставник каталонцев Ханси Флик.