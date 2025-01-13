Левандовски неожиданно отреагировал на триумф Барсы над Реалом в Суперкубке
Польский форвард заявил, что сезон продолжается
Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился эмоциями после победы над мадридским «Реалом» в финальном матче за Суперкубок Испании (5:2).
«Мы хорошо играли до декабря. Во время перерыва мы проанализировали все плохие вещи, сделанные за месяц. В наших головах мы всегда хотим большего. Сегодня мы очень счастливы, но через три дня у нас еще один матч.
Очень важно быть нравственно сильным. Неважно, против кого мы играем, мы всегда хотим побеждать. Мы можем праздновать сегодня, но завтра мы должны начать готовиться к следующему матчу. У нас не так много времени», – сказал Левандовски.
Ранее победу «Барселоны» над «Реалом» прокомментировал наставник каталонцев Ханси Флик.
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