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  4. Левандовски неожиданно отреагировал на триумф Барсы над Реалом в Суперкубке
Испания
13 января 2025, 09:13 |
2989
0

Левандовски неожиданно отреагировал на триумф Барсы над Реалом в Суперкубке

Польский форвард заявил, что сезон продолжается

13 января 2025, 09:13 |
2989
0
Левандовски неожиданно отреагировал на триумф Барсы над Реалом в Суперкубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился эмоциями после победы над мадридским «Реалом» в финальном матче за Суперкубок Испании (5:2).

«Мы хорошо играли до декабря. Во время перерыва мы проанализировали все плохие вещи, сделанные за месяц. В наших головах мы всегда хотим большего. Сегодня мы очень счастливы, но через три дня у нас еще один матч.

Очень важно быть нравственно сильным. Неважно, против кого мы играем, мы всегда хотим побеждать. Мы можем праздновать сегодня, но завтра мы должны начать готовиться к следующему матчу. У нас не так много времени», – сказал Левандовски.

Ранее победу «Барселоны» над «Реалом» прокомментировал наставник каталонцев Ханси Флик.

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Роберт Левандовски Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Barca Universal
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