«Потрясающие ощущения». Лидер Барселоны – о победе над Реалом в Суперкубке

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья поделился эмоциями после победы над мадридским «Реалом» в финальном матче за Суперкубок Испании (5:2).

Для меня неважно, играю ли я хорошо или плохо, все, что я хочу – это выигрывать титулы. Выигрыш первого трофея в сезоне вызывает у нас потрясающие чувства и придаст нам уверенность во второй части сезона.

Знаем, что «Реал» имеет отличную команду, но мы сосредоточены на своей игре. Мы можем сражаться и выигрывать титулы. Трудно играть вдесятером, но мы упорно трудились и знали, что делать, когда у тебя на одного игрока меньше. Мы отдали все силы», – сказал Рафинья.

Ранее победу «Барселоны» над «Реалом» прокомментировал наставник каталонцев Ханси Флик.