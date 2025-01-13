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  4. «Потрясающие ощущения». Лидер Барселоны – о победе над Реалом в Суперкубке
Испания
13 января 2025, 08:59 |
371
0

«Потрясающие ощущения». Лидер Барселоны – о победе над Реалом в Суперкубке

Рафинья доволен игрой каталонцев в матче за Суперкубок Испании

13 января 2025, 08:59 |
371
0
«Потрясающие ощущения». Лидер Барселоны – о победе над Реалом в Суперкубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья поделился эмоциями после победы над мадридским «Реалом» в финальном матче за Суперкубок Испании (5:2).

Для меня неважно, играю ли я хорошо или плохо, все, что я хочу – это выигрывать титулы. Выигрыш первого трофея в сезоне вызывает у нас потрясающие чувства и придаст нам уверенность во второй части сезона.

Знаем, что «Реал» имеет отличную команду, но мы сосредоточены на своей игре. Мы можем сражаться и выигрывать титулы. Трудно играть вдесятером, но мы упорно трудились и знали, что делать, когда у тебя на одного игрока меньше. Мы отдали все силы», – сказал Рафинья.

Ранее победу «Барселоны» над «Реалом» прокомментировал наставник каталонцев Ханси Флик.

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Рафинья Диас Суперкубок Испании по футболу Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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