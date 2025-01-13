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Сборная УКРАИНЫ
13 января 2025, 08:47 | Обновлено 13 января 2025, 08:50
402
0

Стало известно, кто возглавит сборные Украины U-15, U-16 и U-17

Тренерами сборных станут Геннадий Шекотилин, Илья Галюза и Владимир Езерский

13 января 2025, 08:47 | Обновлено 13 января 2025, 08:50
402
0
Стало известно, кто возглавит сборные Украины U-15, U-16 и U-17
УАФ. Владимир Езерский

Стало известно, кто возглавит юношеские сборные Украины U-15, U-16 и U-17, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Тренерами этих команд станут Геннадий Щекотилин, Илья Галюза и Владимир Езерский.

Геннадий Щекотилин работает ассистентом Виталия Пономарева во львовском клубе «Рух». Илья Галюза раньше работал в академии «Днепра-1». У Владимира Езерского уже есть опыт работы с юношескими сборными Украины.

В течение недели-двух эти кандидатуры должны быть утверждены руководством УАФ во главе с Андреем Шевченко.

Кадровые изменения происходят после завершения контракта УАФ с Юрием Морозом, которые ранее тренировал эти юношеские сборные Украины. Контракт специалиста, который працював с командами U-17 в течение 2022–2024 годов, не был продлен.

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Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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