Стало известно, кто возглавит сборные Украины U-15, U-16 и U-17

Стало известно, кто возглавит юношеские сборные Украины U-15, U-16 и U-17, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Тренерами этих команд станут Геннадий Щекотилин, Илья Галюза и Владимир Езерский.

Геннадий Щекотилин работает ассистентом Виталия Пономарева во львовском клубе «Рух». Илья Галюза раньше работал в академии «Днепра-1». У Владимира Езерского уже есть опыт работы с юношескими сборными Украины.

В течение недели-двух эти кандидатуры должны быть утверждены руководством УАФ во главе с Андреем Шевченко.

Кадровые изменения происходят после завершения контракта УАФ с Юрием Морозом, которые ранее тренировал эти юношеские сборные Украины. Контракт специалиста, который працював с командами U-17 в течение 2022–2024 годов, не был продлен.