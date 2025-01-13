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  4. Раньери дал пресс-конференцию после игры с Болоньей, в которой забил Довбик
Италия
13 января 2025, 09:06 |
208
0

Раньери дал пресс-конференцию после игры с Болоньей, в которой забил Довбик

Клаудио Раньери прокомментировал ничью римлян в Серии А

13 января 2025, 09:06 |
208
0
Раньери дал пресс-конференцию после игры с Болоньей, в которой забил Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Итальянский тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал матч 19-го тура Серии А, в котором встретились «волки» и «Болонья»:

– Вы не разочарованы? Неужели команде не хватает зрелости, чтобы лучше читать игру и избегать контратак, подобных той, в которой Николас Домингес обошел двух игроков?
– «Вы правы. Паредес пытался сфолить на нем, но Домингес ушел от него, так что это его заслуга. Обидно, потому что, хотя стремиться ко второму голу – это хорошо, мы не можем позволить себе такие контратаки. Против «Лацио» нам удалось их избежать, но сегодня мы допустили ту же ошибку. Это область, в которой нам нужно совершенствоваться».

– Как вы работаете над решением этой проблемы?
– «Нам нужно больше внимания уделять обороне. Когда мы атакуем, мы выводим вперед слишком много игроков, оставляя себя незащищенными. Нужные игроки должны быть на месте, чтобы предотвратить контратаки. Несмотря на то, что мы обсуждаем и работаем над этим на тренировках, мы забываем об этом в самый ответственный момент. Улучшение может прийти только через упорную работу».ъ

Перед встречей с «Наполи» вы играете с «Дженоа» и «Удинезе». Это те матчи, в которых можно вернуть очки?
– «Мы стремимся добывать очки в каждом матче. Иногда нам это удается, иногда нет. Мы начали в невыгодном положении, но команда есть, желание добиться успеха есть, и это придает мне много уверенности и решимости, которые я стараюсь передать своим игрокам».

Ранее сообщалось о том, что «Рома» сыграла вничью с «Болоньей» благодаря голу Довбика.

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Клаудио Раньери Рома Рим Болонья Болонья - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу пресс-конференция
Данііл Киріяка Источник: ФК Рома
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