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Испания
13 января 2025, 07:15 | Обновлено 13 января 2025, 07:20
1175
0

«Коллективная проблема». Анчелотти прокомментировал разгром в Эль-Класико

Карло Анчелотти, ожидаемо, не особо доволен выступлением своей команды

13 января 2025, 07:15 | Обновлено 13 января 2025, 07:20
1175
0
«Коллективная проблема». Анчелотти прокомментировал разгром в Эль-Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение со счетом 2:5 в финале Суперкубка Испании против «Барселоны»:

«Мы должны смотреть на реальность, а она заключается в том, что мы плохо защищались на половине поля соперника или с помощью низкого блока. Они очень легко забивали голы, а мы не работали хорошо ни коллективно, ни индивидуально, потому что проиграли много поединков. Мы огорчены и разочарованы, и мы заберем эту грусть с собой домой. Таков футбол. Наша грусть – это грусть наших болельщиков, но у нас нет другого выхода, кроме как смотреть вперед и вернуть тот хороший дух, который был в группе до этой игры».

«Игра не задалась с первой и до последней минуты. Имея лишнего человека, мы не смогли найти решения. Я расстроен игрой в целом. Я не могу ничего взять из нее, кроме игры Мбаппе, который забил отличный гол в хорошем движении. Мы должны забыть об остальном и смотреть вперед».

«Когда его (прим. – Войцеха Щенсны) удалили, я подумал, что мы можем попытаться отыграться. Больше я ни о чем не думал. Мы должны хорошо обороняться, чтобы выиграть эту игру. Мы плохо защищались, и «Барселона» заслужила победу. Они защищались лучше нас».

«Я не собираюсь называть никого. Это была коллективная проблема. Мы плохо защищались сзади и в центре поля. Команда не была компактной, и мы должны вернуться к тому, чтобы защищаться лучше».

Ранее сообщалось о то, что Модрич прокомментировал поражение в финале Суперкубка Испании.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу пресс-конференция Войцех Щенсны Килиан Мбаппе
Данііл Киріяка Источник
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