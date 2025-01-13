«Барса была лучше, вот и все». Модрич проанализировал поражение в финале

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич подвел итоги провального финала Суперкубка Испании, в котором сливочные потерпели поражение в матче с «Барселоной» (2:5).

«Не очень хорошо, что твой главный соперник забивает тебе девять мячей за последние две игры.

Я думаю, что команда нормально отреагирует на это поражение, я уверен. Мы не думали о такой игре, поэтому пора быть целым коллективом и работать. Мы собираемся подарить фанатам много радости на протяжении всего сезона.

Кончено, мы должны поздравить «Барселону», потому что они стали лучше, вот и все. Зато теперь настало время усердно работать и исправлять ошибки. Мы показали хороший футбол, но соперник был лучше», – сказал Модрич.

В этом сезоне Лука отыграл уже 28 матчей, в которых отличился двумя голами и четырежды ассистировал на партнеров.