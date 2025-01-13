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Испания
13 января 2025, 04:50 | Обновлено 13 января 2025, 04:52
556
0

«Барса была лучше, вот и все». Модрич проанализировал поражение в финале

Мадридский «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 2:5

13 января 2025, 04:50 | Обновлено 13 января 2025, 04:52
556
0
«Барса была лучше, вот и все». Модрич проанализировал поражение в финале
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич подвел итоги провального финала Суперкубка Испании, в котором сливочные потерпели поражение в матче с «Барселоной» (2:5).

«Не очень хорошо, что твой главный соперник забивает тебе девять мячей за последние две игры.

Я думаю, что команда нормально отреагирует на это поражение, я уверен. Мы не думали о такой игре, поэтому пора быть целым коллективом и работать. Мы собираемся подарить фанатам много радости на протяжении всего сезона.

Кончено, мы должны поздравить «Барселону», потому что они стали лучше, вот и все. Зато теперь настало время усердно работать и исправлять ошибки. Мы показали хороший футбол, но соперник был лучше», – сказал Модрич.

В этом сезоне Лука отыграл уже 28 матчей, в которых отличился двумя голами и четырежды ассистировал на партнеров.

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Андрій Вітренко Источник: Marca
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