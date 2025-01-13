Стала известна соперница Свитолиной во 2-м раунде Australian Open 2025
Элина сыграет против Кэролайн Доулхайд, которая прошла Сару Бейлек
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) узнала соперницу во 2-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.
В 1/32 финала украинка сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, WTA 83), которая прошла Сару Бейлек (Чехия, WTA 155) в двух сетах за 1 час и 41 минуту.
Australian Open 2025. 1/64 финала
Сара Бейлек (Чехия) [Q] – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:7 (5:7), 2:6
Бейлек и Доухайд впервые провели очное противостояние. Перед стартом игры Сара считалась фавориткой по версии букмекеров.
Кэролайн во второй раз в карьере вышла во 2-й раунд на кортах Мельбурна. Впервые он выиграла стартовый матч в Австралии в прошлом году, когда одолела Леолию Жанжан, а далее уступила Коко Гауфф 6:7, 2:6.
Доулхайд провела первый поединок с 27 октября. Тогда 26-летняя американка сыграла в финале соревнований WTA 250 в Гуанчжоу, где проиграла Ольге Данилович.
Ранее Свитолина и Доулхайд не играли между собой. Элина на старте австралийского мейджора переиграла Сорану Кырстю.
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