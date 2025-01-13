Стала известна соперница Свитолиной во 2-м раунде Australian Open 2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) узнала соперницу во 2-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/32 финала украинка сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, WTA 83), которая прошла Сару Бейлек (Чехия, WTA 155) в двух сетах за 1 час и 41 минуту.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Сара Бейлек (Чехия) [Q] – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:7 (5:7), 2:6

Бейлек и Доухайд впервые провели очное противостояние. Перед стартом игры Сара считалась фавориткой по версии букмекеров.

Кэролайн во второй раз в карьере вышла во 2-й раунд на кортах Мельбурна. Впервые он выиграла стартовый матч в Австралии в прошлом году, когда одолела Леолию Жанжан, а далее уступила Коко Гауфф 6:7, 2:6.

Доулхайд провела первый поединок с 27 октября. Тогда 26-летняя американка сыграла в финале соревнований WTA 250 в Гуанчжоу, где проиграла Ольге Данилович.

Ранее Свитолина и Доулхайд не играли между собой. Элина на старте австралийского мейджора переиграла Сорану Кырстю.