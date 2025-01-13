Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна соперница Свитолиной во 2-м раунде Australian Open 2025
Australian Open
13 января 2025, 07:01 | Обновлено 13 января 2025, 07:06
973
0

Стала известна соперница Свитолиной во 2-м раунде Australian Open 2025

Элина сыграет против Кэролайн Доулхайд, которая прошла Сару Бейлек

13 января 2025, 07:01 | Обновлено 13 января 2025, 07:06
973
0
Стала известна соперница Свитолиной во 2-м раунде Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэролайн Доулхайд

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) узнала соперницу во 2-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/32 финала украинка сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, WTA 83), которая прошла Сару Бейлек (Чехия, WTA 155) в двух сетах за 1 час и 41 минуту.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Сара Бейлек (Чехия) [Q] – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:7 (5:7), 2:6

Бейлек и Доухайд впервые провели очное противостояние. Перед стартом игры Сара считалась фавориткой по версии букмекеров.

Кэролайн во второй раз в карьере вышла во 2-й раунд на кортах Мельбурна. Впервые он выиграла стартовый матч в Австралии в прошлом году, когда одолела Леолию Жанжан, а далее уступила Коко Гауфф 6:7, 2:6.

Доулхайд провела первый поединок с 27 октября. Тогда 26-летняя американка сыграла в финале соревнований WTA 250 в Гуанчжоу, где проиграла Ольге Данилович.

Ранее Свитолина и Доулхайд не играли между собой. Элина на старте австралийского мейджора переиграла Сорану Кырстю.

По теме:
Азаренко едет домой. Двухкратная чемпионка Australian Open вылетела
Свентек стартовала на Australian Open 2025 с победы над 50-й ракеткой мира
ФОТО. Монфис поддерживал. Как это было: Свитолина одолела экс-21-ю ракетку
Элина Свитолина Кэролайн Доулхайд Australian Open 2025 Сара Бейлек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Теннис | 12 января 2025, 12:49 1
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора

Клара Таусон в трех сетах переиграла Линду Носкову в 1/64 финала на кортах Мельбурна

Свитолина успешно стартовала на Aus Open 2025, выиграв первый матч в сезоне
Теннис | 13 января 2025, 05:25 4
Свитолина успешно стартовала на Aus Open 2025, выиграв первый матч в сезоне
Свитолина успешно стартовала на Aus Open 2025, выиграв первый матч в сезоне

Элина в двух сетах переиграла Сорану Кырстю в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии

Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Футбол | 12.01.2025, 09:03
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Дарья Снигур – Даниэль Коллинс. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Теннис | 13.01.2025, 05:09
Дарья Снигур – Даниэль Коллинс. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Дарья Снигур – Даниэль Коллинс. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Футбол | 12.01.2025, 22:59
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
11.01.2025, 14:10 89
Футбол
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 10
Футбол
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
12.01.2025, 10:52 1
Футбол
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
12.01.2025, 01:15
Бокс
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
11.01.2025, 22:44
Хоккей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
12.01.2025, 14:31 16
Хоккей
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
11.01.2025, 01:10 1
Футбол
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
11.01.2025, 18:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем