Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Стокпорт – 1:0. Нервная победа. Видео гола и обзор матча
Кубок Англии
Кристал Пэлас
12.01.2025 17:00 – FT 1 : 0
Стокпорт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 января 2025, 05:00 | Обновлено 13 января 2025, 05:18
20
0

Кристал Пэлас – Стокпорт – 1:0. Нервная победа. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

13 января 2025, 05:00 | Обновлено 13 января 2025, 05:18
20
0
Кристал Пэлас – Стокпорт – 1:0. Нервная победа. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/32 финала Кубка Англии, 12 января, были разыграны последние матчи стадии.

Представитель высшей лиги «Кристал Пэлас» на футбольном поле сошелся в борьбе со «Стокпорт».

Футбольное противостояние прошло на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды на двоих создали несколько опасных моментов, однако забить сумел лишь один коллектив. Хозяева оформили быстрый гол, автором которого стал Эберечи Эзе. Соперник стремился сразиться за следующий этап, однако орлы удержали преимущество.

Далее «Кристалл Пелас» в Кубке Англии будет ждать матч против «Донкастера».

Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января

«Кристал Пэлас» – «Стокпорт» – 1:0

Гол: Эзе, 4

Видеообзор матча:

События матча

4’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
По теме:
Ньюкасл – Бромли – 3:1. Сороки прошли дальше. Видео голов и обзор матча
Темворт – Тоттенхэм – 0:3. Дело дошло до овертаймов. Видео голов, обзор
«Впечатляющее выступление». Фанаты отреагировали на победу МЮ над Арсеналом
Кубок Англии по футболу Кристал Пэлас Стокпорт Каунти Эберечи Эзе
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Теннис | 12 января 2025, 12:49 1
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора

Клара Таусон в трех сетах переиграла Линду Носкову в 1/64 финала на кортах Мельбурна

Защитник Динамо получил травму. Насколько серьезная ситуация?
Футбол | 12 января 2025, 23:59 0
Защитник Динамо получил травму. Насколько серьезная ситуация?
Защитник Динамо получил травму. Насколько серьезная ситуация?

Денис Попов пропустил два контрольных матча в Турции

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
Хоккей | 12.01.2025, 14:31
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Футбол | 12.01.2025, 23:57
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
Футбол | 12.01.2025, 22:07
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
11.01.2025, 20:21 1
Футбол
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
11.01.2025, 18:17 26
Хоккей
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
11.01.2025, 18:45
Бокс
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
12.01.2025, 12:01 17
Футбол
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 41
Футбол
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
11.01.2025, 20:03
Бокс
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
12.01.2025, 00:53 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем