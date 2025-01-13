В 1/32 финала Кубка Англии, 12 января, были разыграны последние матчи стадии.

Представитель высшей лиги «Кристал Пэлас» на футбольном поле сошелся в борьбе со «Стокпорт».

Футбольное противостояние прошло на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

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Команды на двоих создали несколько опасных моментов, однако забить сумел лишь один коллектив. Хозяева оформили быстрый гол, автором которого стал Эберечи Эзе. Соперник стремился сразиться за следующий этап, однако орлы удержали преимущество.

Далее «Кристалл Пелас» в Кубке Англии будет ждать матч против «Донкастера».

Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января

«Кристал Пэлас» – «Стокпорт» – 1:0

Гол: Эзе, 4

Видеообзор матча: