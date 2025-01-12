Ньюкасл, Ипсвич и Кристал Пэлас проходят дальше в Кубке Англии

12 января в Англии состоялась вторая часть кубковых матчей.

«Ньюкасл Юнайтед» принимал «Бромли» из Второй лиги Англии. На 8-й минуте гости шокировали «сорок», открыв счет в матче. Однако в дальнейшем «Ньюкасл», как фаворит, завладел инициативой и довел игру до победы - 3:1.

«Ипсвич» разгромил перволиговый «Бристоль» - 3:0. Команда забила три гола в первом тайме, а во втором еще и не реализовала пенальти.

«Кристал Пэлас» одержал победу над «Стокпортом» из Первой лиги - 1:0. Хозяева поля забили единственный гол на 4-й минуте.

Кубок Англии. 3-й раунд

Ньюкасл Юнайтед – Бромли – 3:1

Голы: Майли, 16, Гордон, 49, Осула, 61, – Конгрив, 8

Ипсвич – Бристоль – 3:0

Голы: Филлипс, 18, Кларк, 24, Тейлор, 37

На 52-й минуте Аль-Хамади не реализовал пенальти

Кристал Пэлас - Стокпорт - 1:0

Гол: Эзе, 4