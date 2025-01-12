Ньюкасл, Ипсвич и Кристал Пэлас проходят дальше в Кубке Англии
Все три представителя Премьер-лиги встречались с соперниками из низших дивизионов
12 января в Англии состоялась вторая часть кубковых матчей.
«Ньюкасл Юнайтед» принимал «Бромли» из Второй лиги Англии. На 8-й минуте гости шокировали «сорок», открыв счет в матче. Однако в дальнейшем «Ньюкасл», как фаворит, завладел инициативой и довел игру до победы - 3:1.
«Ипсвич» разгромил перволиговый «Бристоль» - 3:0. Команда забила три гола в первом тайме, а во втором еще и не реализовала пенальти.
«Кристал Пэлас» одержал победу над «Стокпортом» из Первой лиги - 1:0. Хозяева поля забили единственный гол на 4-й минуте.
Кубок Англии. 3-й раунд
Ньюкасл Юнайтед – Бромли – 3:1
Голы: Майли, 16, Гордон, 49, Осула, 61, – Конгрив, 8
Ипсвич – Бристоль – 3:0
Голы: Филлипс, 18, Кларк, 24, Тейлор, 37
На 52-й минуте Аль-Хамади не реализовал пенальти
Кристал Пэлас - Стокпорт - 1:0
Гол: Эзе, 4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер посетил церемонию The Ring Magazine 2024 Awards Show
Поединок состоится 12 января в 21:00 по Киеву