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Кубок Англии
Ньюкасл
12.01.2025 17:00 – FT 3 : 1
Бромли
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Англия
12 января 2025, 19:45 | Обновлено 12 января 2025, 20:09
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Ньюкасл, Ипсвич и Кристал Пэлас проходят дальше в Кубке Англии

Все три представителя Премьер-лиги встречались с соперниками из низших дивизионов

12 января 2025, 19:45 | Обновлено 12 января 2025, 20:09
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0
Ньюкасл, Ипсвич и Кристал Пэлас проходят дальше в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января в Англии состоялась вторая часть кубковых матчей.

«Ньюкасл Юнайтед» принимал «Бромли» из Второй лиги Англии. На 8-й минуте гости шокировали «сорок», открыв счет в матче. Однако в дальнейшем «Ньюкасл», как фаворит, завладел инициативой и довел игру до победы - 3:1.

«Ипсвич» разгромил перволиговый «Бристоль» - 3:0. Команда забила три гола в первом тайме, а во втором еще и не реализовала пенальти.

«Кристал Пэлас» одержал победу над «Стокпортом» из Первой лиги - 1:0. Хозяева поля забили единственный гол на 4-й минуте.

Кубок Англии. 3-й раунд

Ньюкасл Юнайтед – Бромли – 3:1

Голы: Майли, 16, Гордон, 49, Осула, 61, – Конгрив, 8

Ипсвич – Бристоль – 3:0

Голы: Филлипс, 18, Кларк, 24, Тейлор, 37

На 52-й минуте Аль-Хамади не реализовал пенальти

Кристал Пэлас - Стокпорт - 1:0

Гол: Эзе, 4

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Кубок Англии по футболу Ньюкасл - Арсенал Кристал Пэлас Бристоль Роверс Ипсвич Стокпорт Каунти
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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