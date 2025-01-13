В воскресенье, 12 января, были проведены последние матчи 1/32 финала Кубка Англии.

«Ньюкасл» на своем домашнем стадионе принимал участника Второй лиги «Бромли».

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Как результат, противостояние окончилось ожидаемой победой хозяев со счетом 3:1. Неожиданно для многих, открыли счет голами именно гости, реализовавшие возможность на 8-й минуте. «Ньюкасл» установил паритет уже на 16-й минуте.

Решающие эпизоды встречи произошли после перерыва. Хозяева еще дважды прошили ворота соперника, пройдя в следующий этап.

Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января

«Ньюкасл» – «Бромли» – 3:1

Голы: Майли, 16, Гордон, 49, Осула, 61, – Конгрив, 8

Видеообзор матча: