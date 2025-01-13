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Кубок Англии
Ньюкасл
12.01.2025 17:00 – FT 3 : 1
Бромли
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Англия
13 января 2025, 03:34 | Обновлено 13 января 2025, 03:39
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0

Ньюкасл – Бромли – 3:1. Сороки прошли дальше. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

13 января 2025, 03:34 | Обновлено 13 января 2025, 03:39
15
0
Ньюкасл – Бромли – 3:1. Сороки прошли дальше. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 января, были проведены последние матчи 1/32 финала Кубка Англии.

«Ньюкасл» на своем домашнем стадионе принимал участника Второй лиги «Бромли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Как результат, противостояние окончилось ожидаемой победой хозяев со счетом 3:1. Неожиданно для многих, открыли счет голами именно гости, реализовавшие возможность на 8-й минуте. «Ньюкасл» установил паритет уже на 16-й минуте.

Решающие эпизоды встречи произошли после перерыва. Хозяева еще дважды прошили ворота соперника, пройдя в следующий этап.

Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января

«Ньюкасл» – «Бромли» – 3:1

Голы: Майли, 16, Гордон, 49, Осула, 61, – Конгрив, 8

Видеообзор матча:

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Уильям Осула (Ньюкасл).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Майли (Ньюкасл).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Cameron Congreve (Бромли).
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Кубок Англии по футболу Ньюкасл видео голов и обзор Энтони Гордон
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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