Ньюкасл – Бромли – 3:1. Сороки прошли дальше. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
В воскресенье, 12 января, были проведены последние матчи 1/32 финала Кубка Англии.
«Ньюкасл» на своем домашнем стадионе принимал участника Второй лиги «Бромли».
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Как результат, противостояние окончилось ожидаемой победой хозяев со счетом 3:1. Неожиданно для многих, открыли счет голами именно гости, реализовавшие возможность на 8-й минуте. «Ньюкасл» установил паритет уже на 16-й минуте.
Решающие эпизоды встречи произошли после перерыва. Хозяева еще дважды прошили ворота соперника, пройдя в следующий этап.
Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января
«Ньюкасл» – «Бромли» – 3:1
Голы: Майли, 16, Гордон, 49, Осула, 61, – Конгрив, 8
Видеообзор матча:
События матча
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