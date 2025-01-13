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Кубок Англии
Тэмуорт
12.01.2025 14:30 – FT 0 : 3
Тоттенхэм
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Англия
13 января 2025, 02:52 |
13
0

Темворт – Тоттенхэм – 0:3. Дело дошло до овертаймов. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

13 января 2025, 02:52 |
13
0
Темворт – Тоттенхэм – 0:3. Дело дошло до овертаймов. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии.

Представитель АПЛ «Тоттенхэм» сыграл гостевой поединок против клуба «Темворт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Командам не удалось определить победителя за 90 минут, поэтому игра перешла в овертаймы. «Тоттенхэм» решил не дотягивать до серии пенальти и отгрузил три мяча в дополнительное время.

В следующем этапе Кубка «Тоттенхэм» встретится с другим представителем АПЛ «Астон Виллой»

Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января

«Темворт» – «Тоттенхэм» – 0:3

Голы: Чикуна, 101 (автогол), Кулусевский, 107, Джонсон, 118

Видеообзор матча:

События матча

118’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
107’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
101’
ГОЛ ! Автогол забил Nathan Tshikuna (Тэмуорт).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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