Темворт – Тоттенхэм – 0:3. Дело дошло до овертаймов. Видео голов, обзор
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12 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии.
Представитель АПЛ «Тоттенхэм» сыграл гостевой поединок против клуба «Темворт».
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Командам не удалось определить победителя за 90 минут, поэтому игра перешла в овертаймы. «Тоттенхэм» решил не дотягивать до серии пенальти и отгрузил три мяча в дополнительное время.
В следующем этапе Кубка «Тоттенхэм» встретится с другим представителем АПЛ «Астон Виллой»
Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января
«Темворт» – «Тоттенхэм» – 0:3
Голы: Чикуна, 101 (автогол), Кулусевский, 107, Джонсон, 118
Видеообзор матча:
События матча
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