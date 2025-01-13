12 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии.

Представитель АПЛ «Тоттенхэм» сыграл гостевой поединок против клуба «Темворт».

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Командам не удалось определить победителя за 90 минут, поэтому игра перешла в овертаймы. «Тоттенхэм» решил не дотягивать до серии пенальти и отгрузил три мяча в дополнительное время.

В следующем этапе Кубка «Тоттенхэм» встретится с другим представителем АПЛ «Астон Виллой»

Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января

«Темворт» – «Тоттенхэм» – 0:3

Голы: Чикуна, 101 (автогол), Кулусевский, 107, Джонсон, 118

Видеообзор матча: