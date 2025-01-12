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Кубок Англии
Тэмуорт
12.01.2025 14:30 – FT 0 : 3
Тоттенхэм
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Англия
12 января 2025, 17:30 | Обновлено 12 января 2025, 17:45
168
0

Тоттенхэму понадобились экстратаймы, чтобы обыграть команду 5-й лиги

Подопечные Анге Постекоглу очень тяжело забивали в этом матче

12 января 2025, 17:30 | Обновлено 12 января 2025, 17:45
168
0
Тоттенхэму понадобились экстратаймы, чтобы обыграть команду 5-й лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января в Кубке Англии по футболу лондонский «Тоттенхэм» гостил у команды 5-й по силе лиги – «Темворта».

В первом тайме представители низшей лиги удачно противостояли именитому сопернику, демонстрируя организованную оборону. Почувствовав, что «Тоттенхэм» не столь грозен, игроки «Темворта» даже создали несколько единичных контратак.

Во второй половине матча сценарий остался тем же. Хозяева поля целенаправленно пытались удержать ничейный результат.

Однако 90 минут играть в одном темпе оказалось слишком сложно для «Темворта». В дополнительное время команда начала уступать физически.

На 101-й минуте «Тоттенхэм» организовал первую результативную атаку. После прострела Доминика Соланке в штрафную площадку Нейтан Чикуна неудачно срезал мяч в собственные ворота.

Во втором экстра-тайме Деян Кулусевски и Бреннан Джонсон закрепили преимущество, доведя счет до разгромного.

Кубок Англии. 3-й раунд

Темворт – Тоттенхэм – 0:3

Голы: Чикуна, 101 (автогол), Кулушевски, 107, Джонсон, 118

Халл – Донкастер – 1:1 по пенальти: 4:5

Голы: Пуэрта, 80, – Молино, 51

Фото з матча Темворт – Тоттенхэм

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Кубок Англии по футболу Тоттенхэм Ангелос Постекоглу Деян Кулушевски Халл Сити Донкастер
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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