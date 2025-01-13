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12.01.2025 21:45 – FT 2 : 0
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13 января 2025, 02:27 | Обновлено 13 января 2025, 02:48
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0

Наполи – Верона – 2:0. Закрепили лидерство. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Серии А

13 января 2025, 02:27 | Обновлено 13 января 2025, 02:48
32
0
Наполи – Верона – 2:0. Закрепили лидерство. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января неаполитанское «Наполи» сыграло против «Вероны» в рамках 20-го тура Серии А.

Поединок прошел на стадионе «Диего Армандо Марадоны» в Неаполе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уверенную победу в матче одержало «Наполи», которое переиграло соперника со счетом 2:0. Первый мяч был забит на 5-й минуте благодаря игроку «Вероны», который срезал футбольное снаряжение в ворота. Хозяева закрепили преимущество только во втором тайме. Отличился голом Андре-Франк Замбо-Ангисса.

В турнирной таблице «Наполи» осталось на первой строчке, имея в активе 47-м пунктов. В свою очередь «Верона» – 17-я.

Серия А. 20-й тур. 13 января

«Наполи» – «Верона» – 2:0

Голы: Монтипо (автогол), 5, Ангисса, 61

Видеообзор матча:

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи).
5’
ГОЛ ! Автогол забил Лоренцо Монтипо (Эллас Верона).
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Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Верона Андре-Франк Замбо-Ангисса видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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