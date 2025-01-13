12 января неаполитанское «Наполи» сыграло против «Вероны» в рамках 20-го тура Серии А.

Поединок прошел на стадионе «Диего Армандо Марадоны» в Неаполе.

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Уверенную победу в матче одержало «Наполи», которое переиграло соперника со счетом 2:0. Первый мяч был забит на 5-й минуте благодаря игроку «Вероны», который срезал футбольное снаряжение в ворота. Хозяева закрепили преимущество только во втором тайме. Отличился голом Андре-Франк Замбо-Ангисса.

В турнирной таблице «Наполи» осталось на первой строчке, имея в активе 47-м пунктов. В свою очередь «Верона» – 17-я.

Серия А. 20-й тур. 13 января

«Наполи» – «Верона» – 2:0

Голы: Монтипо (автогол), 5, Ангисса, 61

Видеообзор матча: