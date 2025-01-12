Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Держатся на первом месте. Наполи без проблем обыграл Верону
Чемпионат Италии
Наполи
12.01.2025 21:45 – FT 2 : 0
Эллас Верона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 января 2025, 23:57 |
44
0

Держатся на первом месте. Наполи без проблем обыграл Верону

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу клуба из Неаполя

12 января 2025, 23:57 |
44
0
Держатся на первом месте. Наполи без проблем обыграл Верону
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января состоялся матч 20-го тура Серии А между «Наполи» и «Вероной».

Игра прошла на «Стадионе имени Диего Армандо Марадоны» в Неаполе.

В начале матча автоголом отметился вратарь «Вероны» Лоренцо Монтипо. Франк Ангисса удвоил преимущество хозяев во втором тайме.

В турнирной таблице «Наполи», имея в своем активе 43 очков, занимает первое место. «Верона» набрала 19 пунктов и занимает 17-ю позицию.

Серия А. 20-й тур. 12 января

Наполи – Верона – 2:0

Голы: Монтипо, 5 (автогол), Ангисса, 61

Фотогалерея:

По теме:
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
ФОТО. Эмоции и празднование Довбика после гола на 90+8-й минуте
Болонья – Рома – 2:2. Довбик – герой стаи. Видео голов и обзор матча
Наполи Верона Серия A чемпионат Италии по футболу Андре-Франк Замбо-Ангисса
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
Хоккей | 12 января 2025, 14:31 16
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей

Вторая победа украинцев на турнире

Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка
Футбол | 12 января 2025, 19:56 19
Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка
Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, серию выиграли красные дьяволы – 5:3

Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Футбол | 12.01.2025, 23:06
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
Бокс | 12.01.2025, 01:15
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Футбол | 12.01.2025, 12:01
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
11.01.2025, 13:34
Футбол
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
11.01.2025, 09:24 2
Бокс
ФОТО. Он бы стал лучшим футболистом мира, если бы не любовь к McDonalds
ФОТО. Он бы стал лучшим футболистом мира, если бы не любовь к McDonalds
11.01.2025, 01:16
Футбол
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
11.01.2025, 22:44
Хоккей
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
11.01.2025, 20:03
Бокс
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 40
Футбол
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
11.01.2025, 07:49 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем