Держатся на первом месте. Наполи без проблем обыграл Верону

12 января состоялся матч 20-го тура Серии А между «Наполи» и «Вероной».

Игра прошла на «Стадионе имени Диего Армандо Марадоны» в Неаполе.

В начале матча автоголом отметился вратарь «Вероны» Лоренцо Монтипо. Франк Ангисса удвоил преимущество хозяев во втором тайме.

В турнирной таблице «Наполи», имея в своем активе 43 очков, занимает первое место. «Верона» набрала 19 пунктов и занимает 17-ю позицию.

Серия А. 20-й тур. 12 января

Наполи – Верона – 2:0

Голы: Монтипо, 5 (автогол), Ангисса, 61

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