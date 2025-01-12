12.01.2025 21:45 – FT 2 : 0
Италия12 января 2025, 23:57 |
44
0
Держатся на первом месте. Наполи без проблем обыграл Верону
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу клуба из Неаполя
12 января 2025, 23:57 |
44
0
12 января состоялся матч 20-го тура Серии А между «Наполи» и «Вероной».
Игра прошла на «Стадионе имени Диего Армандо Марадоны» в Неаполе.
В начале матча автоголом отметился вратарь «Вероны» Лоренцо Монтипо. Франк Ангисса удвоил преимущество хозяев во втором тайме.
В турнирной таблице «Наполи», имея в своем активе 43 очков, занимает первое место. «Верона» набрала 19 пунктов и занимает 17-ю позицию.
Серия А. 20-й тур. 12 января
Наполи – Верона – 2:0
Голы: Монтипо, 5 (автогол), Ангисса, 61
Фотогалерея:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 12 января 2025, 14:31 16
Вторая победа украинцев на турнире
Футбол | 12 января 2025, 19:56 19
Основное время игры завершилось со счетом 1:1, серию выиграли красные дьяволы – 5:3
Футбол | 12.01.2025, 23:06
Бокс | 12.01.2025, 01:15
Футбол | 12.01.2025, 12:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
11.01.2025, 09:24 2
11.01.2025, 01:16
Хоккей
11.01.2025, 20:03
12.01.2025, 09:03 40
11.01.2025, 07:49 5