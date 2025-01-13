В воскресенье, 12 января, прошел поединок между командами «Халл Сити» и «Донкастер» в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Футбольное противостояние прошло на «МКМ стедиум» в городе Халл.

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Первый тайм голами не порадовал, однако сразу после перерыва гости реализовали свой случай. Казалось, что «Донкастер» удержит преимущество, однако хозяева сравняли счет на 80-й.

В овертаймах ничего не изменилось, поэтому дело дошло до 11-метровых. Благодаря сейвам голкипера дальше прошла команда «Донкастер».

Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января

«Халл Сити» – «Донкастер» – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Пуэрта, 80 – Молино, 51

Видеообзор матча: