Халл Сити – Донкастер – 1:1 (пен. 4:5). Вратарь помог. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
В воскресенье, 12 января, прошел поединок между командами «Халл Сити» и «Донкастер» в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
Футбольное противостояние прошло на «МКМ стедиум» в городе Халл.
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Первый тайм голами не порадовал, однако сразу после перерыва гости реализовали свой случай. Казалось, что «Донкастер» удержит преимущество, однако хозяева сравняли счет на 80-й.
В овертаймах ничего не изменилось, поэтому дело дошло до 11-метровых. Благодаря сейвам голкипера дальше прошла команда «Донкастер».
Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января
«Халл Сити» – «Донкастер» – 1:1 (пен. 4:5)
Голы: Пуэрта, 80 – Молино, 51
Видеообзор матча:
События матча
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