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Кубок Англии
Халл Сити
12.01.2025 14:00 – FT 1 : 1
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Донкастер Роверс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 января 2025, 15:33 | Обновлено 13 января 2025, 15:35
43
0

Халл Сити – Донкастер – 1:1 (пен. 4:5). Вратарь помог. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

13 января 2025, 15:33 | Обновлено 13 января 2025, 15:35
43
0
Халл Сити – Донкастер – 1:1 (пен. 4:5). Вратарь помог. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 января, прошел поединок между командами «Халл Сити» и «Донкастер» в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Футбольное противостояние прошло на «МКМ стедиум» в городе Халл.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый тайм голами не порадовал, однако сразу после перерыва гости реализовали свой случай. Казалось, что «Донкастер» удержит преимущество, однако хозяева сравняли счет на 80-й.

В овертаймах ничего не изменилось, поэтому дело дошло до 11-метровых. Благодаря сейвам голкипера дальше прошла команда «Донкастер».

Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января

«Халл Сити» – «Донкастер» – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Пуэрта, 80 – Молино, 51

Видеообзор матча:

События матча

120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Harry Clifton (Донкастер Роверс).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Luke Molyneux (Донкастер Роверс).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Ben Close (Донкастер Роверс).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Реган Слейтер (Халл Сити).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Jordan Gibson (Донкастер Роверс).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Lewie Coyle (Халл Сити).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Джейми Стерри (Донкастер Роверс).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Sean McLoughlin (Халл Сити).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Жуан Педро (Халл Сити).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Густаво Пуэрта (Халл Сити).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Luke Molyneux (Донкастер Роверс).
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Кубок Англии по футболу Халл Сити Донкастер видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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