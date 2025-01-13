Ипсвич Таун

12 января были разыграны матчи 1/32 финала Кубка Англии.

На своем поле «Ипсвич» принимал команду «Бристоль Роверс».

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Футбольное противостояние закончилось уверенной победой хозяев со счётом 3:0. «Ипсвич» еще в первом тайме решил судьбу матча, забил до перерыва все три мяча.

В следующем этапе «Ипсвичу» придется встретиться с клубом «Ковентри».

Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января

«Ипсвич» – «Бристоль Роверс» – 3:0

Голы: Филлипс, 18, Кларк, 24, Тейлор, 37

Видеообзор матча: