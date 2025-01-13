Ипсвич Таун

Ипсвич – Бристоль Роверс – 3:0. Слишком уверенно. Видео голов, обзор матча
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12 января были разыграны матчи 1/32 финала Кубка Англии.
На своем поле «Ипсвич» принимал команду «Бристоль Роверс».
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Футбольное противостояние закончилось уверенной победой хозяев со счётом 3:0. «Ипсвич» еще в первом тайме решил судьбу матча, забил до перерыва все три мяча.
В следующем этапе «Ипсвичу» придется встретиться с клубом «Ковентри».
Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января
«Ипсвич» – «Бристоль Роверс» – 3:0
Голы: Филлипс, 18, Кларк, 24, Тейлор, 37
Видеообзор матча:
События матча
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