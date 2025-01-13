Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ипсвич – Бристоль Роверс – 3:0. Слишком уверенно. Видео голов, обзор матча
Кубок Англии
Ипсвич Таун
12.01.2025 17:00 – FT 3 : 0
Бристоль Роверс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 января 2025, 14:56 | Обновлено 13 января 2025, 15:02
19
0

Ипсвич – Бристоль Роверс – 3:0. Слишком уверенно. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

13 января 2025, 14:56 | Обновлено 13 января 2025, 15:02
19
0
Ипсвич – Бристоль Роверс – 3:0. Слишком уверенно. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января были разыграны матчи 1/32 финала Кубка Англии.

На своем поле «Ипсвич» принимал команду «Бристоль Роверс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Футбольное противостояние закончилось уверенной победой хозяев со счётом 3:0. «Ипсвич» еще в первом тайме решил судьбу матча, забил до перерыва все три мяча.

В следующем этапе «Ипсвичу» придется встретиться с клубом «Ковентри».

Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января

«Ипсвич» – «Бристоль Роверс» – 3:0

Голы: Филлипс, 18, Кларк, 24, Тейлор, 37

Видеообзор матча:

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Тейлор (Ипсвич Таун).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Кларк (Ипсвич Таун).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Калвин Филлипс (Ипсвич Таун).
По теме:
Динамо Киев – Видзев Лодзь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Капитан Арсенала объяснил вылет лондонцев из Кубка Англии от МЮ
ВИДЕО. Определен победитель чемпионата мира 2025 по медиафутболу
Кубок Англии по футболу Ипсвич Бристоль Роверс видео голов и обзор Калвин Филлипс Джек Кларк
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калюжный определился с будущим. Александрия нашла ему замену в Шахтере
Футбол | 13 января 2025, 12:24 2
Калюжный определился с будущим. Александрия нашла ему замену в Шахтере
Калюжный определился с будущим. Александрия нашла ему замену в Шахтере

Егор Назарина и Иван Калюжный могут поменяться клубами

Провалила первый сет. Костюк не без проблем стартовала на Australian Open
Теннис | 13 января 2025, 10:42 37
Провалила первый сет. Костюк не без проблем стартовала на Australian Open
Провалила первый сет. Костюк не без проблем стартовала на Australian Open

Марта в трех партиях переиграла Нао Хибино в 1-м раунде мейджора

«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
Футбол | 12.01.2025, 14:26
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Футбол | 12.01.2025, 22:59
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
Хоккей | 12.01.2025, 14:31
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
12.01.2025, 04:05
Бокс
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
11.01.2025, 20:21 1
Футбол
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
12.01.2025, 14:46 12
Футбол
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 44
Футбол
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
11.01.2025, 18:45
Бокс
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
12.01.2025, 12:01 29
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
11.01.2025, 13:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем