Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ключевой момент матча Реал – Барселона

12 января футболисты «Барселоны» взяли верх над «Реалом» – 5:2 и завоевали Суперкубок Испании.

Ключевой момент в этом поединке на нейтральном поле в Саудовской Аравии произошел на 36-й минуте, когда при счете – 1:1 в ворота «Реала» был назначен пенальти, который реализовал Роберт Левандовский.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия рефери Мансано в этом эпизоде:

«Арбитр в этом эпизоде действовал не лучшим образом. Да, разворачивались события на поле очень динамично, но такой именитый рефери, как Мансано должен был зафиксировать очевидный фол со стороны игрока «Реала». И лишь после вмешательства арбитра ВАР истина взяла верх. Мансано еще раз пересмотрел видеозапись этого нарушения Камавинги на Гави и справедливо изменил свое решение, назначил 11-метровый, реализовав который «Барселона» вышла вперед.

Если откровенно, ждал совсем другого хода событий в противостоянии грандов испанского футбола. Но слишком беспомощным был «Реал» в обороне».