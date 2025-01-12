ВИДЕО. Реакция легенд Реала и Барселоны на финал Суперкубка Испании
Каталонцы победили Реал в финале Суперкубка Испании
12 января состоялся финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».
Игра прошла в саудовском городе Джидда.
Матч закончился с разгромной победой каталонцев со счетом 5:2.
После поединка в сети начали распространяться видео, в котором легендарные экс-центрбек «Барселоны» Жерар Пике и экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс реагируют на игру.
Пике не сдерживал радости и показывал 5 пальцев, которые симовлизировали 5 голов каталонцев. Касильяс в это время снимал своего соотечественника на видео.
ВИДЕО. Реакция легенд Реала и Барселоны на финал Суперкубка Испании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Во втором тайме перевес каталонского клуба над Реалом достиг 4 мячей
Когда-то на этой арене проводились футбольные матчи