Барселона выиграла Суперкубок в 15-й раз. Сколько таких трофеев у Реала?

Вечером 12 января прошел финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречались «Реал» и «Барселона» (2:5).

Команды играли в Саудовской Аравии в городе Джидда на стадионе King Abdullah Sports City.

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Каталонская команда одержала убедительную победу со счетом 5:2. У победителей дубль оформил Рафинья, также забили Ламин Ямал, Роберт Левандовски и Алекс Бальде. У галактикос голами отличились Килиан Мбаппе и Родриго,

Барселона выиграла Суперкубок в 15-й раз, мадридский Реал имеет 13 таких трофеев.

Также Суперкубок завоевывали: Атлетик Бильбао, Депортиво (по 3 титула), Атлетико Мадрид (2), Валенсия, Севилья, Сарагоса, Мальорка, Реал Сосьедад (по 1).

Суперкубок Испании. Финал

Джидда (Саудовская Аравия), 12 января

Реал Мадрид – Барселона – 2:5

Голы: Мбаппе, 5, Родриго, 60 – Ямал, 22, Левандовски, 36, Рафинья, 39, 48, Бальде, 45+10

Удаление: Щенсны, 56 (Барселона)

Количество трофеев в Суперкубках Испании