Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона выиграла Суперкубок в 15-й раз. Сколько таких трофеев у Реала?
Испания
12 января 2025, 23:23 | Обновлено 12 января 2025, 23:25
1181
0

Барселона выиграла Суперкубок в 15-й раз. Сколько таких трофеев у Реала?

Мадридская команда праздновала успех в таких турнирах 13 раз

12 января 2025, 23:23 | Обновлено 12 января 2025, 23:25
1181
0
Барселона выиграла Суперкубок в 15-й раз. Сколько таких трофеев у Реала?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 января прошел финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречались «Реал» и «Барселона» (2:5).

Команды играли в Саудовской Аравии в городе Джидда на стадионе King Abdullah Sports City.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Каталонская команда одержала убедительную победу со счетом 5:2. У победителей дубль оформил Рафинья, также забили Ламин Ямал, Роберт Левандовски и Алекс Бальде. У галактикос голами отличились Килиан Мбаппе и Родриго,

Барселона выиграла Суперкубок в 15-й раз, мадридский Реал имеет 13 таких трофеев.

Также Суперкубок завоевывали: Атлетик Бильбао, Депортиво (по 3 титула), Атлетико Мадрид (2), Валенсия, Севилья, Сарагоса, Мальорка, Реал Сосьедад (по 1).

Суперкубок Испании. Финал

Джидда (Саудовская Аравия), 12 января

Реал Мадрид – Барселона – 2:5

Голы: Мбаппе, 5, Родриго, 60 – Ямал, 22, Левандовски, 36, Рафинья, 39, 48, Бальде, 45+10

Удаление: Щенсны, 56 (Барселона)

Количество трофеев в Суперкубках Испании

По теме:
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ключевой момент матча Реал – Барселона
ВИДЕО. Реакция легенд Реала и Барселоны на финал Суперкубка Испании
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
Футбол | 12 января 2025, 22:07 6
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны

Забитым мячом отметился вингер Рафинья

Трубин принес трофей. Бенфика победила Спортинг в Кубке лиги Португалии
Футбол | 12 января 2025, 00:08 9
Трубин принес трофей. Бенфика победила Спортинг в Кубке лиги Португалии
Трубин принес трофей. Бенфика победила Спортинг в Кубке лиги Португалии

В дерби лиссабонских команд все решилось в серии 11-метровых

ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
Футбол | 12.01.2025, 00:53
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Тихий ужас. Как выглядит сейчас стадион Шахтер в Донецке
Футбол | 12.01.2025, 20:41
ФОТО. Тихий ужас. Как выглядит сейчас стадион Шахтер в Донецке
ФОТО. Тихий ужас. Как выглядит сейчас стадион Шахтер в Донецке
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
Бокс | 12.01.2025, 01:15
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 40
Футбол
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
12.01.2025, 12:49 1
Теннис
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
12.01.2025, 04:05
Бокс
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
11.01.2025, 22:44
Хоккей
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
11.01.2025, 01:10 1
Футбол
ФОТО. Он бы стал лучшим футболистом мира, если бы не любовь к McDonalds
ФОТО. Он бы стал лучшим футболистом мира, если бы не любовь к McDonalds
11.01.2025, 01:16
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
12.01.2025, 14:31 16
Хоккей
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
11.01.2025, 13:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем