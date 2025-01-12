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Англия
12 января 2025, 22:47 | Обновлено 12 января 2025, 22:49
266
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лутон подписал вингера из Гайяны

Исайя Джонс покинул «Мидлсбро»

12 января 2025, 22:47 | Обновлено 12 января 2025, 22:49
266
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лутон подписал вингера из Гайяны
Getty Images/Global Images Ukraine. Исайя Джонс

Вингер «Мидлсбро» и сборной Гайяны Исайя Джонс сменил клуб. Футболиста приобрел «Лутон» в надежде выбраться из нижней части турнирной таблицы Чемпионшипа. Сума сделки составила 5 миллионов фунтов.

О сроках действия контракта пока не сообщается. Исайя Джонс полон оптимизма и обещает помочь команде выбраться из трудного положения.

«Я думаю, что это идеальный шаг для обеих сторон. Этот сезон был сложным для «Лутона», но здесь действительно сильный состав, и я надеюсь, что смогу вызвать улыбки на лицах болельщиков», – сказал Исайя Джонс.

Исайя Джонс присоединился к «Мидлбро» в 2021 году. За этот период 25-летний игрок сборной Гайаны сыграл 149 матчей. В нынешнем сезоне Исайя Джонс провел за «Мидлбро» 23 матча во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Лутон» в матче 3-го раунда Кубка Англии уступил «Ноттингему».

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Мидлсбро Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Чемпионшип трансферы
Сергій Турчак Источник: BBC
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