ОФИЦИАЛЬНО. Лутон подписал вингера из Гайяны

Вингер «Мидлсбро» и сборной Гайяны Исайя Джонс сменил клуб. Футболиста приобрел «Лутон» в надежде выбраться из нижней части турнирной таблицы Чемпионшипа. Сума сделки составила 5 миллионов фунтов.

О сроках действия контракта пока не сообщается. Исайя Джонс полон оптимизма и обещает помочь команде выбраться из трудного положения.

«Я думаю, что это идеальный шаг для обеих сторон. Этот сезон был сложным для «Лутона», но здесь действительно сильный состав, и я надеюсь, что смогу вызвать улыбки на лицах болельщиков», – сказал Исайя Джонс.

Исайя Джонс присоединился к «Мидлбро» в 2021 году. За этот период 25-летний игрок сборной Гайаны сыграл 149 матчей. В нынешнем сезоне Исайя Джонс провел за «Мидлбро» 23 матча во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Лутон» в матче 3-го раунда Кубка Англии уступил «Ноттингему».